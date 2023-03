BBB 23: Fred revela quem pretende puxar no contragolpe: "Movimentação de jogo"

Pensando na possibilidade de ter contragolpe do mais votado da casa, Fred revelou seus alvos para o paredão

Neste domingo, 19, Fred conversou com Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao na sala do BBB 23 sobre a formação do próximo paredão.

Durante a conversa, a atriz confessou que ainda está em dúvida sobre a sua indicação. A líder da semana não definiu se vai indicar Cezar Black ou Domitila Barros. Ao ouvir a sister, o influenciador digital aproveitou para revelar seus alvos, caso tenha o contragolpe por ser o mais votado da casa.

Fred, então, contou que está pensando em puxar Gabriel Santana. "Talvez possa ser que eu tenha um contragolpe, né, como o mais votado... Pouco provável que eu não vá para o Paredão, aí num primeiro momento eu tinha pensado no Gabriel, de contragolpe, por questões de movimentação de jogo mesmo", disse ele.

Depois, ele ainda revelou outros possíveis alvos: "Tem a Domitila, da questão do embate no Quarto Branco, e essa dúvida dela ser favorita ou não... Ou eu ajudo a eliminar ela, ou eu sou eliminado... Se você [Bruna] colocar a Domi, aí no contragolpe eu coloco o Facinho [Ricardo]", revelou.

Amanda apoiou a decisão de Fred em puxar Domitila, já que a ativista puxou ele para o quarto Branco. "Se ela te chamou pra batalha naquele dia, você pode chamar ela pra batalha também", disse a sister.

Término com Bianca Andrade

Mais uma vez, Fred Desimpedidos falou sobre a relação que tinha com Bianca Andrade, mãe de seu filho e também ex-BBB. Neste sábado, 18, em conversa com os brothers, o influencer comentou o motivo de não terem ficado juntos, assunto que interessa bastante gente.

"[...] A internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a internet", apontou o motivo do fim.

