BBB 23: Fred Nicácio se surpreende com pedido de desculpas de Gabriel: ''Detesto atacar as pessoas''

Após desentendimento no Jogo da Discórdia no BBB 23, Gabriel pede perdão para Fred Nicácio e se emociona ao reconhecer erros

Após protagonizarem discussão durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 23, Gabriel Tavares (24) chamou Fred Nicácio (35) para conversar na área externa da casa do BBB 23.

Nesta terça-feira, 24, o modelo aceitou conselho do Cara de Sapato e decidiu pedir desculpas ao médico, que está no primeiro paredão do reality show ao lado de sua dupla, Marília, em disputa contra Key Alves e Gustavo. Durante a briga na dinâmica, Gabriel chegou a afirmar que Fred seria eliminado.

"Não queria ficar com esse bagulho no coração, se você sair hoje ou se você ficar hoje vai ser melhor pra gente não ficar com essa energia ruim", disse Gabriel, que afirmou ter refletido sobre suas falas na noite anterior e disse que precisam ter mais respeito um pelo outro.

"Quero te pedir perdão se eu te magoei, se te ofendi e eu não quero trazer esse bagulho pra mim, independente de estar aqui dentro ou fora", acrescentou o brother.

Fred confessou que se surpreendeu com a atitude do colega de confinamento: "Isso não iria partir de mim por causa disso, porque acho que a gente passou uma linha muito tênue, tanto você quanto eu".

"É uma parte de mim que eu odeio ter acesso. Estava me defendendo de uma maneira que eu não gosto. Eu detesto atacar as pessoas", desabafou ainda Nicácio.

Em determinado momento do bate-papo entre os brothers, Gabriel se emocionou ao reconhecer seus erros. Vale lembrar que no domingo, 22, Tadeu Schmidt fez um alerta sobre o relacionamento do modelo com a atriz Bruna Griphao no confinamento.

BBB 23: Gabriel se revolta ao descobrir que pedido de desculpas não foi ao ar

O brother Gabriel Tavares perdeu a paciência ao descobrir que o seu pedido de desculpas durante o Jogo da Discórdia no BBB 23 não foi ao ar ao vivo na Globo. Em sua vez de dar as placas da dinâmica, ele aproveitou para se desculpar com as mulheres por sua atitude durante o relacionamento com Bruna Griphao. Porém, as imagens só foram exibidas no Multishow e no Globoplay, já que o programa ao vivo na Globo já tinha acabado.

Após o fim da dinâmica, ele descobriu que não estava ao vivo em rede nacional e se revoltou. “Como assim não foi ao vivo?”, questionou. E Paula explicou o que aconteceu. “É que quando se estende demais, não é exibido tudo, vai pro Globoplay”, afirmou ele.

