BBB 23: Fred Nicácio se descontrola e declara guerra ao descobrir traição de aliado: “Covarde!”

Trairagem? Fred Nicácio cai no choro ao descobrir que foi traído por um de seus aliados; confira

Falso? A tarde deste sábado, 11, foi cheia de reviravoltas e surpresas para os brothers que estão confinados no Big Brother Brasil 23, mas especialmente para Fred Nicácio (35).

Isso porque ele descobriu que foi atraído por seu amigo do peito, o aliado Cristian. Fazendo jogo duplo, o gaúcho está repassando informações da equipe Fundo do Mar, para a galera do Deserto, com intuito de fazer novas alianças.

Porém, a estratégia de Cristian não foi muito longe, revoltado com a atitude do ex-colega, Fred Nicácio chorou de raiva ao descobrir as artimanhas do loiro e declarou guerra contra o brother.

Completamente sem paciência, Nicácio rasgou o verbo durante a conversa com Key, Gustavo, Sarah e Domitila: “Sacanagem comigo, cara! O cara tá me botando no fumo! Ele tá me sacaneando, usando o grupo pra proteção, como escudo, bode expiatório! Seduzindo os outros! Larga de ser covarde!”, disparou ele. “E a Paula tá toda iludida com ele. Ela chega fica mole", afirmou a Miss Alemanha.

Logo em seguida, Key, disparou: “Se a Paula aceitou fazer esse trato com ele, ela também não é flor que se cheire. Ela deve fazer a mesma coisa que ele tá fazendo aqui com o grupo dela".

Furioso, o brother revelou que por culpa das fofocas que estão rolando dentro casa envolvendo seu nome, ele pode acabar indo parar no paredão: "Eu não quero ir pro Paredão por causa dele [Cristian]. Se eu for por causa de filha da put*gem dele, eu vou ficar p*to. Isso é armação dele!", desabafou.

Por fim, o médico colocou um ponto final em sua aliança com o aliado e declarou: "Dá raiva mano. Eu tô jogando com a galera na sinceridade, porra. E ele faz isso comigo? Se eu for pro Paredão pelo o que a casa acha, eu enfrento. Agora ir por trairagem dele? Eu não aceito! Pela casa eu peito, assumo meus B.O., mas por trairagem? P*rra".

Desespero

Ainda na tarde de hoje, Marvvila (23) caiu no choro e entrou em desespero no Big Brother Brasil 23. Isso porque ela ainda não conseguiu superar o título que recebeu de Amanda (31), após a médica e Cara de Sapato (32) conquistarem a vitória na prova do anjo.

"É o que eu ganho nesse programa. Não sei ganhar prova e ganho o Monstro", se queixou ela deseperadamente.