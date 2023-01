BBB 23: Fred Nicácio se derrete ao elogiar ator: 'Muito gatinho'

Fred Nicácio revela que poderia beijar o ator Gabriel Santana na festa do BBB 23 e dispara: 'De cropped. Socorro'

O médico Fred Nicácio surpreendeu os fãs do BBB 23, da Globo, ao revelar que ficou encantado pelo ator Gabriel Santana, que também está confinado no reality show. Em uma conversa com Marília, ele contou que achou o artista um gato e revelou que existe a possibilidade dos dois se beijarem na primeira festa nesta semana.

Fred contou que ficou feliz ao ver Gabriel assumindo que é bissexual na frente de todo mundo. Na apresentação, o ator contou que está disponível para “meninos e meninas”. Então, Fred comentou: “Gracinha, né? Ele é muito gatinho, meu Deus do céu. Quando ele falou que estava disponível para meninos e meninas, de cropped. Socorro. Croppedezinho, eu passo muito mal. Coisa linda esse moleque. Educado, vontade de pegar no colo”.

Então, Marília quis saber se ele ficaria com o ator na festa. “Geralmente eu não tenho atração por caras mais novos, mas depois de duas doses de gin, uma dancinha. Não é minha intenção, mas se rolar algo natural e orgânico...”, disse ele, deixando a oportunidade em aberto.

Vale lembrar que Fred Nicácio é casado, mas vive um relacionamento aberto.

Saiba mais sobre Fred Nicácio

Participante do Grupo Camarote do BBB 23, Fred Nicácio contou o que os telespectadores podem esperar de sua personalidade no jogo. Ele contou que é uma explosão de energia positiva e tem orgulho de sua liberdade. Ele é sensível, intuitivo, estratégico e confiável. “Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”, disse ele, que é espaçoso e fica irritado com injustiça.

Fred Nicácio tem 35 anos, nasceu em campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e é formado em fisioterapia. Ele faz sucesso nas redes sociais com a sua profissão e já apresentou um reality show. Ele é casado e mora em Bauru, no interior de São Paulo.

Ele quer entrar no BBB para ganhar o prêmio e aproveitar a experiência. “Eu quero mudar o imaginário coletivo sobre o que é ser médico no Brasil”, declarou.