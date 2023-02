BBB 23: Fred Nicácio revela que já recebeu cantada de Anitta: “Que delícia”

Em conversa com os confinados do BBB 23, Fred Nicácio relembrou xaveco de Anitta

Na tarde desta sexta-feira, 10, Fred Nicácio (35) fez uma revelação bombástica no BBB 23. Durante uma conversa na academia com outros confinados, o médico, que é gay, revelou que já recebeu uma cantada da cantora Anitta (29) em uma live no período da pandemia e explicou qual foi a sua reação.

Na ocasião, o apresentador do reality show ‘Queer eye’ da Netflix contou que estava em uma live no perfil de Bruno Gagliasso (40): “Um artista grande dava espaço pra um artista menor preto ocupar aquele espaço pra falar sobre racismo e tudo mais. Tipo o que o Paulo Gustavo fez com a Djamila Ribeiro. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa época. Foi durante a pandemia, enfim, eu ocupei o Instagram do Bruno.”, contou para os colegas.

Foi então que o Dr. recebeu a cantada: “Em uma live, Anitta começou a me xavecar. 'Dr. Fred, pelo amor de Deus, que delícia que você é!'”, disse em meio aos risos e ainda revelou sua reação: “E eu todo sem graça na live e a galera falando horrores. E ela começou a me seguir, do nada. Eu sou v*ado Anitta, nem tenta! O que você come eu como até o caroço!", brincou o médico, que tem um casamento aberto com um cirurgião dentista.

Na web, o relato de Fred repercutiu e os fãs do reality comentaram sobre o xaveco da cantora e não acreditaram na história do médico: “É muito doido como esse grupo aumenta as coisas, né?", disse um. "Ele cria a fanfica dele.", disse um segundo. Outros internautas chegaram a checar e Anitta não segue mais o médico.

Fred Nicácio e Key Alves detonam Larissa e são criticados na web:

Na última quarta-feira, 8, Fred Nicácio também recebeu algumas críticas do público após uma conversa polêmica em que detonou a sister Larissa (24) com Key Alves (23).

Os dois conspiravam sobre a educadora física estar dando em cima de Gustavo (28), interesse amoroso de Key, quando xingam a sister. Nicácio faz uma paródia de uma música chamando a professora de Larissa de "piranha". Mais tarde, Key Alves comentou que "estava sentindo cheiro de cachorra", se referindo a sister.