BBB 23: Fred Nicácio não perdoa volta de Amanda do Paredão: ''Seita lá fora''

Fred Nicácio diz que Amanda "não tem jogo" e que permanência na casa é por conta de "seita" fora do reality

Com a saída de Marvvila do BBB 23 nesta terça-feira, 04, Fred Nicácio opinou sobre a permanência de Amanda no reality. O médico então levou informações de fora para explicar o possível favoritismo da colega de profissão.

"A torcida da Amanda foi baseada em cima desse pseudocasal que nunca existiu, dela com a antiga dupla dela que não está mais no jogo. Em cima disso, Amanda cresceu em números, isso é visível lá fora. E virou meio que uma seita lá fora. Então Amanda se vale muito disso, porque Amanda não tem jogo", comentou sobre os fãs denominados "DocShoes", shippadores de Amanda com Cara de Sapato.

"Ela se valeu desse fandon que é em cima de uma fanfic", comentou o médico. "Você disse que tem mais de 2 milhões de seguidores", questionou Ricardo. Fred então respondeu: "Muito mais. Amanda é a que tem mais seguidores e ela era anônima."

Outra do Quarto Deserto que recebeu críticas de Fred Nicácio após o décimo segundo Paredão do BBB 23 foi Aline Wirley. A cantora teve sua postura mais uma vez criticada pelo repescado.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora: ''Papelão horrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois. A sister então foi chorar com as aliadas no Quarto Deserto.