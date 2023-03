BBB 23: Fred Nicácio não aguenta e convoca brothers que o desrespeitaram: ''Mata''

Após sofrer intolerância religiosa, Fred Nicácio não aguenta e expõe brothers envolvidos em episódio desrespeitoso

Desde sua entrada na Casa do Reencontro, Fred Nicácio se mostrou incomodado com os brothers que o desrespeitaram durante sua passagem no BBB 23. Após chorar muito relembrando o momento de intolerância religiosa, o médico resolveu reunir e expor a situação.

O ex-BBB, que está em busca de uma nova vaga na casa, pediu a atenção para falar e compartilhou tudo o que estava sentindo. O doutor então pediu para separarem o jogo do que não é jogo.

"Traição, mentira, enganação, faz parte do jogo. Isso são decepções que ficam no jogo", começou esclarecendo. "Racismo mata, não é como decepção que não mata e ensina a viver. Racismo mata pessoas todos os dias. Me mata desde que eu nasci. Eu tenho um alvo nas minhas costas desde que eu nasci apenas por ser preto", declarou Fred Nicácio.

A mensagem foi direcionada a Cristian, Gustavo e Key Alves, o médico expõe seus sentimentos sobre o que aconteceu na casa do BBB 23, quando ele sofreu intolerância religiosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Key Alves vê vídeo de intolerância religiosa contra Fred Nicácio e se desculpa

No Bate-Papo BBB, Key Alves comentou sobre o caso de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. Ela reviu as cenas em que eles comentam sobre a religião do brother.

A apresentadora Patrícia Ramos perguntou se ela lembrava da fala de Tadeu Schmidt sobre religião, ela afirmou que sim."Você imagina o por quê disso? Vamos mostrar agora", diz a apresentadora.

Um vídeo de uma conversa em que Cristian, Key e caubói dizem estarem com medo de Fred parado na frente da cama deles, fazendo "algo" com sua religião, foi passado. Na verdade, ele só estava tentando se localizar pelo ambiente estar escuro.

"A gente foi muito infeliz ali, e eu senti isso logo depois. Eu peguei o cowboy e só olhava pra ele e fazia assim 'a gente errou muito ali'. Sabe?"

"Porque são papos assim que realmente não tem que existir ali dentro do Big Brother, e nesses momentos a gente fala e, na hora, eu já me toquei de tudo. Quero muito aprender sobre tudo isso, ter mais informações porque foi um erro que eu senti na hora, no mesmo dia. E aí veio o discurso do Tadeu, eu já olhei por cowboy e eu acho que isso foi um dos motivos também de eu ter saído, enfim... Quero muito aprender com isso e me desculpar com todo mundo", afirmou.

"Eu também acredito em algumas coisas, e outras pessoas acreditam em outras e a gente tem que respeitar. E ali eu errei muito", concluiu.

Ela também viu a declaração de Fred Nicácio no bate-papo falando que intolerância religiosa mata.

Veja vídeo: