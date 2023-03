BBB 23: Fred Nicácio leva susto no banheiro: 'Fiz laranja'

Reação no corpo

Fred Nicácio fica surpreso ao se deparar com cor inusitada ao ir ao banheiro após ficar 12 horas na prova de resistência do BBB 23

O médico Fred Nicácio levou um susto ao ir ao banheiro do BBB 23, da Globo, após ficar 12 horas na prova do líder de resistência. O brother contou que ficou impressionado com a cor de sua urina depois de tanto tempo segurando a necessidade de esvaziar a bexiga.

“Cara, você não sabe, eu fiz xixi laranja, de segurar”, disse ele. Além disso, ele contou que estava com dor no corpo após tanto tempo fazendo esforço na prova. “Eu fui pedir ajuda no confessionário, pedi remédio para dor”, contou.

Vale lembrar que Fred Nicácio foi o sétimo participante a sair da prova de resistência. A primeira a abandonar a competição foi Marvvila. Ela saiu da disputa com apenas 14 minutos de prova porque se atrapalhou com o botão e acabou soltando o item.

Na tarde desta sexta-feira, 31, apenas Aline Wirley e Ricardo ainda continuavam na prova do líder de resistência.

SAIBA COMO SERÁ A DINÂMICA DA SEMANA NO BBB 23

No sábado, 1º, os participantes podem comprar o Poder Curinga, que será o Poder Real e dará uma imunidade para quem adquiri-lo. Também no sábado, 1º, os brothers e sister disputam a prova do anjo em duplas.

No domingo, 2, os participantes formam um paredão quádruplo. O dono do Poder Curinga descobre que está imune. A dupla de Anjos dá a imunidade para uma pessoa. O líder da semana indica uma pessoa. Na votação da casa, os participantes vão escolher duas pessoas para dar o voto e os dois mais votados serão emparedados.

Então, os participantes fazem uma dinâmica nova: o Resta Dois. Na dinâmica, os dois emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada um. Os dois que restarem estão no paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta. E as novidades não param por aí. Nesta semana, o público vai fazer o Voto Reverso e terá que votar para quem eles querem que continue no jogo.