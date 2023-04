BBB 23: Fred Nicácio 'joga a real' para sister e dispara sobre brother: ''Te faz de escudo''

Após paredão, Fred Nicácio 'joga a real' sobre brother e opina sobre postura dele com sister na casa

Após a formação do décimo terceiro paredão, Fred Nicácio, indicado pelo líder Ricardo Alface, comentou sobre a postura do brother no jogo para Domitila e Sarah Aline. O médico comentou sobre não estar surpreso com o voto do biomédico nele.

Domitila, entretanto, discordou do amigo. Ela comentou que Ricardo verbalizou que não votaria em Fred Nicácio neste momento, pois teria outras prioridades de voto em sua lista. Após o comentário da aliada, Fred reagiu: "Cadê a lista dele, que era a Bruna? Ele gritou isso em alto e bom tom pra todo mundo ouvir diversas vezes. Chegou aqui gritando isso, inclusive, quando ele mudou de quarto."

Em seguida, Nicácio comentou falas de Ricardo após a Casa do Reencontro. "Ele fala tanto que a Lari saiu, voltou e zerou. Fredão saiu, voltou e não zerou? O que aconteceu que eu passei na frente da prioridade da Bruna, do nada? Cadê a coerência? Nunca foi, ele tem medo de mim", falou.

Fred Nicácio ainda afirmou que Ricardo já verbalizou a vontade de tirá-lo do jogo após sua volta. "Eu sou uma grande ameaça pra ele aqui dentro. Eu sou o grande desconforto dele aqui dentro", analisou.

Fred Nicácio analisa relação de Sarah com Alface

Fred Nicácio comentou com as sisters que Ricardo está no Quarto Deserto conversando com as antigas aliadas e, em seguida, disparou que o Líder está fazendo Sarah Aline de escudo no jogo. "Tá te fazendo de escudo, lamento te falar isso. É uma percepção que eu já tinha há muito tempo, mas não me sentia no direito de falar isso. Mas depois dessa de hoje, vou rasgar o verbo, Sarinha", disparou.

A sister pediu que ele explicasse melhor a sua opinião: "Te tem como abertura de portas para poder conseguir acessar outras pessoas. Para que essas pessoas, assim como você, não votem nele."

No papo, o brother ainda opinou que Ricardo saiu do Quarto Deserto para o Quarto Fundo do Mar usando Sarah como elo. "A chave dele pra cá é você, ele não viria pra cá se não fosse você", concluiu deixando a sister pensativa.

