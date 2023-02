BBB 23: Fred Nicácio fala de Amanda: 'Foi um golpe'

Fred Nicácio e Amanda discutem a relação deles no BBB 23 e o médico dispara: 'Aquilo me desestruturou'

Após a formação do paredão do BBB 23, Fred Nicácio e Amanda tiveram uma conversa séria sobre a falta de afinidade entre eles na convivência do reality show. Em uma DR, os dois desabafaram sobre a tentativa de conversa entre eles ao longo do confinamento e quanto isso não foi eficaz.

Amanda contou que se sentiu indiferente quando viu que Fred Nicácio foi conversar com outros participantes e não procurou falar com ela. “Pensei: 'cara, eu sou uma pessoa indiferente com ele aqui?'. Eu sempre tive cuidado ao falar com você, nunca usei uma palavra ofensiva”, disse ela.

Então, o médico contou que ficou abalado quando ela o indicou no primeiro Jogo da Discórdia da edição. “Você me desestruturou. Como isso chegou no meu coração? Foi um golpe, jamais esperaria isso. Aquilo me bagunçou totalmente. Aquilo me desestruturou porque eu esperava aquilo de muita gente, mas de você não”, declarou.

Logo depois, ele desabafou sobre como acha que é visto na casa. "Qualquer coisa que eu faça, estão me julgando. Se eu procuro, estou sendo filho da p*ta. Se eu não procuro, eu sou filho da p*ta. Então o que eu faço? Fico na minha", disse ele, e completou: "O que posso fazer? Tento melhorar na minha convivência, na minha interação, de formas indiretas. Como eu tenho tentando e você tem sido receptiva, como você mesmo falou. Estou tentando de uma forma para que não pareça que eu tenha mudado minhas formas de estratégias de jogo".

Aniversário de casamento

Fabio Gelonese, marido de Fred Nicácio, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para comemorar seu aniversário de casamento. Os dois estão completando oito anos de relacionamento, e para comemorar a data especial, o dentista cosmético compartilhou um vídeo com vários momentos dos dois juntos no Carnaval, e prestou uma linda homenagem ao amado, que atualmente está no BBB 23.