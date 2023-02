BBB 23: Fred Nicácio e Key Alves acusam Bruna Griphao de agressão

Fred Nicácio e Key Alves dizem que Bruna Griphao agrediu Amanda durante confusão com Ricardo na casa do BBB 23

No início da tarde deste segunda-feira, 27, Bruna Griphao (23) e Ricardo (30) discutiram durante a ação de um patrocinador na casa do BBB 23.

A confusão foi cortada pelas câmeras do programa. Os dois se desentenderam quando o biomédico disse que queria usar o celular do reality show para gravar enquanto lavava o rosto durante a ação e a atriz discordou, dizendo que a filmagem deveria ser feita com o rosto já limpo.

"Você que é mal-educada, mano! Quer crescer pra cima de todo mundo! Eu tô de saco cheio de você", disparou ele. "Olha o seu estado! Você é um babaca", retrucou a loira.

Após a confusão, os brothers Fred Nicácio e Key Alves acusaram Bruna de agressão por ter dado um tapa em Amanda.

"Cara, isso aqui é agressão", disse o brother em conversa na sala. "Você viu o tamanho do rosto da Amanda?", perguntou ainda. "Ela foi extremamente sem educação", comentou Key. "O Tadeu deu um alerta sobre o 'after dos cria', que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!", disparou ainda a jogadora.

Na sequência, Amanda diz que foi sem querer. Larissa também explicou para AlineWirley que tentou segurar Bruna para não dar o tapa, mas já teria acertado a médica. O próprio Ricardo Alface confirmou que foi sem querer.

BBB 23: No paredão, Cara de Sapato é consolado por Amanda

Após a formação de mais um paredão na casa do BBB 23, a sister Amanda deu apoio ao seu aliado no jogo, Cara de Sapato em conversa no Quarto Deserto.

O lutador de MMA enfrenta Cezar Black e Fred Nicácio na sétima berlinda do reality show da Globo comandado por Tadeu Schmidt. O brother foi mandado para o paredão por Sarah Aline, que atendeu o Big Fone no sábado, 25.

Cara de Sapato foi consolado pelos integrantes do Quarto Deserto. Amanda convocou os brothers para pedirem para o lutador ficar no programa durante o Raio-X. Em seguida, o lutador entrou no quarto, foi abraçado pela médica, que disparou: "Não vai abaixar a guarda não! Na luta, se você abaixar a guarda, você recebe um 'socão' na cara. Então, pra cima! Sem baixo astral", disse ela.

O brother agradeceu e falou que está mais tranquilo desta vez: "Foi assim, porque tinha que ser. Vamos nessa! O que tiver de ser, será! Eu to até mais feliz do que tava antes, não sei por que.""Eu entendo, é uma sensação de 'fiz o que tinha que ser feito'", comentou Aline Wirley.

