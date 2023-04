BBB 23: Fred Nicácio e Domitila colocam sister como alvo: ''Nem na cara tô olhando''

Após desentendimento, Fred Nicácio e Domitila miram em sister no jogo e mostram desafeto

Após a saída de Marvvila no décimo segundo Paredão do BBB 23, nesta terça-feira, 04, Fred Nicácio e Domitila conversaram sobre o jogo e seus adversários. Mais uma vez, o médico falou sobre Aline Wirley e compartilhou a vontade que sente de colocá-la na berlinda.

Concordando com o amigo, a ativista social também se mostrou disposta a ter a cantora como alvo no reality após ser colocada diretamente no último paredão por ela, líder da semana.

"Quero a Aline nesse próximo Paredão", afirmou Domitila. "Eu também. Se eu ganhar o Líder, ela vai direto", disse o brother. "E se não ganhar o Líder, ela vai pela casa", comentou a ativista.

Domitila Barros e Fred Nicácio mostraram tê-la como alvo: "Nem na cara to olhando". "Ficar me lascando toda para o povo ficar aqui fazendo férias no Big Brother, não. Ainda não entendi porque ela voltou do [Paredão] dela, ainda não entendi porque Amanda, mas não é porque não entendi que vou parar de lutar", disparou Domitila.

Fred Nicácio contou que não está falando mais com Aline. "Ela veio e falei: 'Não quero conversar com você'. [...] Eu nem tô olhando pra cara dela, nem na cara tô olhando. Não vou olhar na cara dela. Peixe morre pela boca. Deixa, deixa, deixa que lá vem", declarou o médico.

Após o resultado do último Paredão, Fred Nicácio detonou a postura de Aline e comentou com os brothers que favoritismo de Amanda fora da casa seria por conta de suposto casal com Cara de Sapato.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois. A sister então foi chorar com as aliadas no Quarto Deserto.