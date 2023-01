BBB 23: Fred Nicácio diz: 'Sou paciente como um vulcão'

Integrante do Camarote do BBB 23, o médico e apresentador Fred Nicácio contou detalhes de sua personalidade ao entrar no BBB

Participante do Grupo Camarote do BBB 23, Fred Nicácio contou o que os telespectadores podem esperar de sua personalidade no jogo. Ele contou que é uma explosão de energia positiva e tem orgulho de sua liberdade. Ele é sensível, intuitivo, estratégico e confiável. “Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”, disse ele, que é espaçoso e fica irritado com injustiça.

Fred Nicácio tem 35 anos, nasceu em campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e é formado em fisioterapia. Ele faz sucesso nas redes sociais com a sua profissão e já apresentou um reality show. Ele é casado e mora em Bauru, no interior de São Paulo.

Ele quer entrar no BBB para ganhar o prêmio e aproveitar a experiência. “Eu quero mudar o imaginário coletivo sobre o que é ser médico no Brasil”, declarou.