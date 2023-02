BBB 23: Fred Nicácio diz que não consegue mais olhar na cara de Bruna Griphao: "Não tenho estômago"

Fred Nicácio também comentou que não responde Bruna Griphao quando ela puxa papo: ''Não tenho sangue de barata"

Key Alves, Cezar, Fred Nicácio e Domitila Barros estavam na área externa e opinaram sobre Bruna Griphao. O médico disse que não tem "sangue de barata" e que não consegue olhar na cara da sister.

"Você vê que a Bruna falou assim 'a gente não se olha'. Não olho, não tenho estômago para olhar na cara dessa garota, gente. Ela senta num lugar, eu saio. Ela está num lugar, eu não quero ficar, não tenho estômago. Ela sentou com vocês ali, eu queria sentar, eu nem passo, nem sento do lado. E ela está certa, ela falou que eu não olho pra ela. Eu não olho pra ela, porque ela puxa papo e eu respondo pra outra pessoa. Eu não olho, não respondo. Depois de olhar na minha cara e me chamar de babaca...".

"Me respeita. Não tenho sangue de barata, uma hora eu estouro", continua o médico. "Ela pode fazer isso o tempo inteiro, ela pode xingar, ela pode se estourar, ela pode reclamar, brigar com todo mundo, mas ela não é personagem, entendeu? Aí na hora que eu estouro, eu sou um personagem? Por que eu tenho que ter sangue de barata, tenho que ser o rei da paciência e entender tudo, tolerar tudo? Me poupe", desabafou.

BBB 23: Bruna Griphao protagoniza briga com Fred Nicácio: "Você é um babaca"

Após a discussão entre Fred Nicácio e Cara de Sapato, Bruna Griphao acabou entrando na confusão.

"Ô, Bruna. Ninguém falou com você. Para de escândalo. Menos", retruca o médico. "Você me respeita", fala a atriz. "Ninguém te desrespeitou, não", ele pondera.

"Fred, quem causou tudo isso foi você", afirma Cara de Sapato que estava discutindo com ele pouco tempo antes. "Gente, só estão querendo saber opinião dos outros", opina Amanda.

"Toma tenência da sua vida. Para de falar assim porque você não está dando show, porque aqui não é o seu show. Eu tenho educação, se você não tem, o problema é seu", dispara Bruna.

"Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros. Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor", diz Fred, que aponta para a mesa da sala.

"Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca", xinga Bruna.