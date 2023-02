BBB 23: Fred Nicácio desabafa após descobrir atitudes de Key Alves: "Me fez abrir os olhos"

O médico Fred Nicácio conversou com Domitila Barros sobre as revelações feitas por Larissa envolvendo Key Alves

Fred Nicácio conversou com Domitila Barros na área externa da casa do BBB 23 sobre as revelações feitas por Larissa durante o Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 27. A professora de Educação Física expôs que a atleta fazia críticas pelas costas do médico.

O brother contou para a amiga as informações que soube da catarinense e fez um desabafo sobre a situação, afirmando que já estava desconfiado de algumas atitudes da jogadora de vôlei.

"Isso foi um balde de água fria? Talvez, mas não me surpreendeu, porque eu estava sentindo. Ontem foi uma parcela e hoje foi o restante, então como veio parcelado, não mexeu comigo. Mas me fez abrir os olhos para muita coisa que eu já via, que não queria acreditar. Já estava sentindo e percebendo nas atitudes", comentou ele.

Em seguida, Nicácio revelou para Domitila que Larissa disse que Gustavo pode ter sido eliminado do reality devido algumas atitudes incoerentes, junto a Key: "Vão sempre ficar arrumando desculpas que sejam agradáveis para, se tiver que aceitar, aceitar por uma coisa agradável", disse a ativista, que completou: "Se aconteceu dessa forma, e nessa forma cronológica, eu acho realmente: abra os olhos", ressaltou.

O médico, então, afirmou que acredita em Larissa. "Quando o Gabriel falou que os dois reclamavam de mim, falavam de mim para as pessoas, bate certinho com o que a Lari está falando", completou.

Larissa expõe segredos de Key Alves

Mais cedo, Larissa revolveu procurar Fred Nicácio e expor Key Alves, contando para o médico tudo o que a jogadora de vôlei espalhou para a casa sobre o "aliado". Ela aproveitou que o brother tomava banho para contar tudo.

"Eles estavam em dúvida sobre sua personalidade e quem você era, isso é real. Tu entende que chegou no nosso grupo, isso? Por isso que a gente começou a questionar", disse ela, lembrando que a jogadora inclusive disse que ele é quem seria eliminado no paredão com Gustavo. "Ela falou pra mim que achava que você saía naquele paredão com o Cowboy. Porque ela achava que você tinha tido atitudes erradas, e o Cowboy não teve atitude errada", afirmou.

