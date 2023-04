BBB 23: Fred Nicácio critica brother: "Não se posiciona a meu favor"

Em conversa com Domitila Barros e Sarah Aline, Fred Nicácio detonou a postura de um brother

Fred Nicácio criticou a postura de um colega de confinamento durante uma conversa com Domitila Barros e Sarah Aline na academia do BBB 23.

O médico confessou para as colegas que não gosta do posicionamento de Cezar Black no jogo, principalmente em relação a votar em Amanda, e afirmou que não vai mais "proteger" o enfermeiro, já que ele também não faz nada para o ajudá-lo.

"Diante desta situação, eu não voto no Black porque não faz sentido para mim. Eu não vou comprar B.O de quem não compra meu B.O. Não vou entrar como escudo em quem não se posiciona a meu favor. Chegamos no Top 9, não dá para ficar carregando. Tem que ser fechamento", disparou.

Em seguida, Fred seguiu falando sobre o voto de Black não votar em Amanda, já que a sister faz parte do grupo rival. "Eu parei para pensar que sempre me coloco à disposição do que ele precisa. Eu comecei a pensar, que depois de tudo o que eu disse e provei que a Amanda fez comigo durante o jogo inteiro, ele continua não votando nela. Ele nunca comprou meu bagulho com a Amanda", completou.

Novo alvo

Após a saída de Marvvila no décimo segundo Paredão do BBB 23, Fred Nicácio e Domitila conversaram sobre o jogo e seus adversários. Mais uma vez, o médico falou sobre Aline Wirley e compartilhou a vontade que sente de colocá-la na berlinda.

"Quero a Aline nesse próximo Paredão", afirmou Domitila. "Eu também. Se eu ganhar o Líder, ela vai direto", disse o brother. "E se não ganhar o Líder, ela vai pela casa", comentou a ativista.

