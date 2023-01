BBB 23: Fred Nicácio confunde brothers com fake news: "Eu estava na festa"

Fred Nicácio decidiu espalhar mentiras na casa como estratégia de jogo no BBB 23

Ele faz o jogo dele! Fred Nicácio (35) surpreendeu os brothers ao retornar do quarto secreto, deixando para trás sua dupla, Marília (32), que foi eliminada pelo voto do público no BBB 23. Mas a estratégia adotada pelo médico também chocou o público aqui fora, já que Nicácio optou por espalhar algumas fake news sobre a sua estadia fora da casa mais vigiada do Brasil.

Na madrugada desta sexta-feira, os brothers conversavam sobre a volta de Fred, quando o brother decidiu embaralhar a mente dos participantes com algumas mentiras. "Eu estava na festa", disse ele, sobre a festa do líder na última quarta-feira, 25. O fazendeiro Gustavo (27) caiu na mentira e acabou confessando: "Eu falei sobre você na última festa", declarou. Fred prontamente respondeu com outra mentira: "Eu vi, meu filho”, rebateu.

Gustavo então questionou como o brother teria participado da festa sem que os outros vigiados notassem: "Eu estava na festa, de Dummy", explicou Fred com mais uma mentira. Key Alves (23) notou as inverdades nas falas do médico e o acusou de mentir. Fred então, aproveitou para instaurar uma dúvida:"Será? Fica no ar”, fez mistério.

Cara de Sapato (32) também participou da conversa: . "Ih, está cheio de segredos", disse. O médico então revelou que conseguiu ver imagens e ouvir áudios quando estava no quarto secreto. Incrédulo, Cara de Sapato, que é o novo líder da casa quis saber mais detalhes e o apresentador de Queer Eye apenas respondeu: "Tudo! Vi muita coisa, ouvi muita coisa", disse mais uma vez com ar de mistério.

Saiba como foi o retorno de Fred Nicácio para a casa

Com uma surpresa no jardim da casa, Fred Nicácio voltou para o BBB 23 e abalou os brothers, que não aguardavam o retorno do médico.

Na ocasião, Tadeu Schmidt falou para os participantes do reality irem até a área externa para conhecer o carro premiado na prova do líder. Quando os dummys puxaram o tecido que envolvia o veículo, Fred surgiu no banco do motorista, causando choque na casa.