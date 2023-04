BBB 23: Fred Nicácio chama sister de 'mosca morta': 'As plantas cresceram'

Fred Nicácio detona sister em conversa com Domitila no BBB 23 e diz: 'Ela que sustentasse'

Neste sábado, 8, o brother Fred Nicácio detonou o jogo da sister Amanda na casa do BBB 23, da Globo, e ainda a chamou de 'mosca morta'. O assunto surgiu durante uma conversa com Domitila no Quarto Fundo do Mar.

Os dois estavam falando sobre o episódio em que Amanda ganhou o anjo e não colocou Nicácio no castigo do monstro. “Só não me colocou porque estava com pouca comida [na Xepa]. Isso tudo baseado naquela história dela de que eu estava sendo maldoso, sendo vilão”, disse ele.

Então, Domitila contou: “Pelo que entendi foi porque o pessoal não quis seguir”. Por sua vez, Fred alfinetou a rival. “Porque ela é mosca morta, ué. Ela que faça sem ninguém concordar. Um monte de gente do grupo na época achou que era uma jogada muito estranha minha, mas eu banquei. Ela que sustentasse”, disse ele.

Por fim, Fred declarou: “Até hoje está aí, no vácuo do cavaco. De tanto que foi está aí, as plantas cresceram”.

Larissa fala de Ricardo: “Tá doido?”

Larissa e Ricardo se estranharam na casa do BBB 23 na madrugada desta quarta-feira. Ela contou que lavou a louça da Xepa na noite anterior, mas Ricardo discordou e contou que foi Sarah. "Ela tava lavando aqui ontem à noite, ela arrumou", disse ele.

Então, Larissa rebateu: “Que? Tá doido? Todas as panelas de segunda-feira quem lavou fui eu, ontem. Pergunta pro Black". Ricardo insistiu que foi Sarah, e Larissa voltou a afirmar que ela foi quem lavou os itens. "Ela separou e deixou ali, ela não lavou. Ô, meu Deus! Se tava as panelas só separada, sem comida. Então como eu lavei aquelas panelas ontem se ninguém fez comida?", disse ela.