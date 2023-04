BBB 23: Fred Nicácio apoia sister e faz pedido após discussão: ''Vai engolir''

Após Jogo da Discórdia, Fred Nicácio apoia aliada depois de brigas e pede para ela não abaixar a cabeça para adversários

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 04, trouxe à tona os desafetos dos brothers. Além de Fred Nicácio ter discutido com Aline Wirley, Sarah Aline também trocou farpas com Bruna Griphao. Sobre a situação, o médico aconselhou a aliada e pediu a ela para não abaixar a cabeça.

"A Sarah é sempre muito doce, sempre muito fofa. Quando uma vez a Sarah é confrontada e ela rebate, você não presta, você é ruim", disse Domitila. "Não tem que baixar a cabeça, Sarah. Você não tem que abaixar a sua cabeça. Você sabe falar e você vai engolir qualquer pessoa que vier de frente com você", apoiou Fred Nicácio.

"Atacou você, você vai rebater. Você também sabe se defender, você é uma mulher grande. Você vai devolver maior do que mandaram pra você", pediu o médico.

Sarah Aline então relembrou outro Jogo da Discórdia que deu a placa de "menos importante" para Bruna Griphao: "Ela ficou extremamente ofendida porque ela disse que ela não achava que era a pessoa menos importante pra mim no jogo. Naquela conjuntura do Paredão, ela tava sendo, sim. Eu indiquei ela para o Paredão".

"Ela [Bruna] quer ditar para ela [Sarah] quem é que ela acha importante", opinou Domitila. Sarah Aline disse que Bruna Griphao a questionou sobre a fala de "afetos ditar prioridades". A psicóloga contou o que respondeu: "Bruna, na minha lista de afetos e prioridades, você não sabe nem onde você estava".

Irritada com sister, Bruna Griphao volta a criticá-la: ''Hipócrita''

Bruna Griphao voltou a detonar sister durante uma conversa com suas aliadas no Quarto do Líder. Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 04, a loira se mostrou bastante irritada com Sarah Aline, participante que já havia chamado de hipócrita nos últimos dias.

Depois da discussão que teve ao vivo com a psicóloga, a artista falou sobre a adversária ter um lado reativo. "Eu poderia tranquilamente falar o quanto ela é hipócrita de apontar isso em mim e passar a mão na cabeça da pessoa mais reativa da casa", comentou a loira.

A atriz se mostrou bastante incomodado com o comportamento de Sarah Aline, como a dinâmica da discórdia: "Quando eu chamo ela, destrava um negócio nela que ela não pode ser chamada".

Após a formação último do Paredão, as sisters ouviram uma conversa do Quarto Fundo do Mar na Centra do Líder. Ao escutar as palavras de Sarah Aline, Bruna Griphao não gostou nada de ser citada pela adversária e ficou irritada com o que descobriu.

Ao deixar o Quarto do Líder, a atriz jogou uma indireta ao passar pela Cozinha da Xepa. Ricardo Alface e a affair acharam até que foi Amanda a autora da indireta. Bruna então revelou para as aliadas que foi ela quem fez a provocação.