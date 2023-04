BBB 23: Fred Nicácio alfineta Key Alves e Gustavo: 'Não iam casar?'

Eliminado do BBB 23 nesta semana, Fred Nicácio reage ao descobrir o término do romance de Key Alves e Gustavo Benedeti

O médico Fred Nicácio reagiu ao descobrir que Key Alves e Gustavo Benedeti terminaram o romance que começou na casa do BBB 23, da Globo. Durante o programa BBB Tá On, ele surpreendeu ao comentar sobre a separação dos colegas de confinamento.

“Fiquei sabendo. Não iam casar, menino? Ter filho? Eu, você, dois filhos e um cachorro?”, disse ele, e completou: “Então tá, né? Divórcio litigioso? Foi nesse ponto? Mentira”.

Em outro momento, Fred Nicácio comentou sobre a sua postura ao voltar para o reality show após a repescagem. “Foi intencional. A depender do ponto de visto foi planta sim. Eu não sou de caçar treta, mas quando a treta vem até mim, a gente tem que resolver. Na 'segunda temporada', eu resolvi todas as que chegaram até mim. Mas eu não queria me degastar. Isso de se adaptar e se posicionar diferente é natural, não tem como eu suprir as expectativas que as pessoas criaram”, afirmou ele.

Fred diz quem acha que ganha o BBB 23

Após ser eliminado do BBB 23, da Globo, Fred Nicácio deu a sua opinião sobre a grande final do reality show. Ele contou quem acha que tem mais chances de vencer a edição e ele apostou em Domitila ou Sarah Aline. "A Domitila porque ela é símbolo de coragem, resiliência, inteligência e jogo estratégico. E a Sarah Aline também. Acho que as duas são grandes potenciais para estar nesse Top 3 e eu estou torcendo por isso", contou.

Ao ser questionado quem ele quer que vença o BBB 23, ele confirmou os nomes delas e ainda acrescentou o nome de Cezar Black. "Torço pela Domi, primeiramente, e depois pela Sarah. Mas as duas estando na final, eu já fico extremamente feliz. Ah, e o Black [Cezar]! Ele é incrível. E seria incrível ver um pódio preto, sim, porque isso é reparação histórica e quem não entendeu, que vá estudar. Se pudesse, gostaria, sim, de Domi, Sarah e Black na final. Seria uma realização pessoal ver um pódio desse", afirmou.