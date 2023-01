BBB 23: Fred Nicácio alfineta Arthur Aguiar: "ganhou, mas não venceu"

No BBB 23, médico Fred Nicácio falou sobre participantes que fizeram sucesso no reality

O médico Fred Nicácio, conhecido por suas falas, no mínimo polêmicas, soltou mais uma. Agora, ele falou sobre vencedores e ganhadores do BBB 23, assim como suas diferenças.

Ela falava sobre como sair sem o prêmio do BBB nem sempre é sair perdendo e citou algumas pessoas talentosas que acabaram fazendo sucesso após o reality. Em contrapartida, alfinetou o ganhador do BBB, Arthur Aguiar.

"Muita gente não ganhou, mas venceu: Grazi Massafera, Sabrina Sato, Gil do Vigor, Ana Clara", comentou sobre os brothers, que se tornaram apresentadores e até atores. "Muita gente que ganhou não venceu. Cadê o Arthur Aguiar? Cadê ele? Ganhou ano passado e cadê?", questionou.

O comentário dividiu opiniões dos internautas. Enquanto uns concordaram, outros odiaram a fala. "O cara quer ser unanimidade né? Unir todas as torcidas do Brasil contra ele!", disse um internauta. "Não superam. 1 ano já se passou, e continuam desmerecendo a vitória do cara. Insuportável esse aí", comentou outra.

