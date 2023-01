BBB 23: Fred leva tombo durante o Jogo da Discórdia

Que susto! Fred escorrega nas tortas anteriores e leva um tombo ao vivo no BBB 23: 'Vacilei'

O jornalista Fred deu um susto no público e na equipe do BBB 23, da Globo, ao levar um tombo durante o Jogo da Discórdia. Ao vivo nesta segunda-feira, 30, ele caiu no chão ao ir para o centro do gramado para participar da dinâmica.

Enquanto estava indo se sentar na cadeira, ele escorregou no chão sujo de tortas e caiu. Rapidamente, os dummies presentes no local e o brother Cristian foram ajudá-lo a se levantar. Fred se sentiu na cadeira e afirmou que estava bem.

O apresentador Tadeu Schmidt perguntou: “Tá tudo bem, Fred?”. E ele respondeu: “Tá tudo bem. Ai, minha mão. Vacilei. Suave, Tadeu. Eu que mosquei, desculpa”.

Fred troca carinhos com Larissa no BBB 23

Na manhã desta segunda-feira, 30, Fred e Larissa protagonizaram um momento romântico na casa do BBB 23. Ao acordarem, os dois se abraçaram, trocaram carinhos e beijos na cama.

Nas redes sociais, a cena do casal ganhou repercussão e vários internautas comentaram sobre o momento romântico. “Esses dois são fofos demais”, disse um internauta. “O casal mais lindo desse BBB”, afirmou outro. “Melhor casal! E o Fred parece ser muito carinhoso”, declarou mais um. “Amo esse casal”, comentou mais um.