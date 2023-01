BBB 23: Fred e Larissa trocam carinhos na cama logo cedo

Fred e Larissa acordam juntos no BBB 23 e trocam abraços e beijos na cama

Na manhã desta segunda-feira, 30, o público do BBB 23 se deparou com cenas de romance entre Fred, do Desimpedidos, e Larissa no quarto do reality show. Os dois acordaram juntinhos e já aproveitaram para trocar carinhos.

Na cama, os dois despertaram e logo procuraram um ao outro para trocar abraços e beijos no maior clima de romance. Nas redes sociais, a cena do casal ganhou repercussão e vários internautas comentaram sobre o momento romântico.

“Esses dois são fofos demais”, disse um internauta. “O casal mais lindo desse BBB”, afirmou outro. “Melhor casal! E o Fred parece ser muito carinhoso”, declarou mais um. “Amo esse casal”, comentou mais um.

Vale lembrar que o primeiro beijo de Fred e Larissa aconteceu durante uma festa no BBB 23. Recentemente, ele revelou quando a sister chamou a sua atenção. Na conversa com os brothers, Bruna Griphao quis saber: “Qual foi o momento que seus olhos brilharam em relação à Larissa?”. Então, ele respondeu: “Quando eu vi ela dançando”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa e Fred • BBB 23 🐑🐙 (@lariedooficialx)