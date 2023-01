BBB 23: Fred e Larissa comentam sobre relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel no jogo

No Quarto do Líder, Fred e Larissa se mostram preocupados com relação de Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23

Após TadeuSchmidt (48) ter dado uma lição sobre o rumo do relacionamento de Bruna Griphao (23) e Gabriel (24) no BBB 23, Fred e Larissa se mostraram preocupados com a atriz.

Em conversa no Quarto do Líder, na madrugada desta segunda-feira, 23, eles recordaram o desentendimento que a sister teve com a parceira de dupla por conta de Gabriel. "A gente falou muita coisa em tom mais leve. Ela sempre foi uma pessoa dura de ouvir as coisas, eu já acho que ela evoluiu muito aqui com a gente. A gente sabe que ela é muito explosiva, aquele dia foi desproporcional a reação. E nitidamente foi por conta de uma série de coisas", disse o brother.

"E ela falou: 'será que eu sou dependente emocional'?", relembrou o youtuber. "Uma hora ela estava bem, na outra ela estava mal", opinou Larissa. Na sequência, Fred comentou: "Mas ela só estava bem se estava bem com ele".

Durante o papo, Fred e Larissa também comentaram que não se sentem prioridade para Bruna Griphao, Gabriel e MC Guimê. A professora de Educação Física acredita que os grupos vão começar a se dissolver com o fim dos jogos em dupla, e Fred analisa: "Depende muito, mas eu acho que quem tá ditando tudo isso na casa é o Guimê. Mas está causando esse clima."

Em seguida, a sister disse que já sentindo que se afastaria de Gabriel. “Eu já estava com esse pensamento. Quando o jogo não fosse mais em grupo, eu tinha certeza que não ficaria do lado do Gabriel. Porque eu já sentia totalmente diferente dos pensamentos [dele], tanto que eu briguei com a Bruna divergente de ideias [dele]”.

"Estavam fechados Guimê, Gabriel e Bruna. E a gente tava ali. Mas quando ficasse dez pessoas? Eles continuariam fechados neles", opinou Larissa. Fred afirma que os dois devem buscar outras alianças no jogo e melhorar a convivência com os integrantes do Quarto Fundo do Mar.

"Eu acho que a gente tem que se antecipar, tem que pensar e analisar. Tem que entender como vai ser a movimentação da casa", avaliou o jornalista, que acrescentou: "Eu tenho certeza que ele [Guimê] já está começando a fazer essas conexões dele. Então, quando ele achar que ele tá com as conexões, a gente vai ter muito mais."

BBB 23: Primeiro paredão do reality está formado!

Na noite de domingo, 22, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do primeiro paredão do BBB 23, da Globo. O público vai decidir quem deve ficar na casa em duas etapas. Na primeira fase, os participantes emparedaram as duplas Key e Gustavo e Marília e Fred Nicácio, que vão disputar a preferência do público. Logo depois, a dupla mais votada vai para o quarto secreto e uma nova votação vai começar. Com isso, apenas um integrante da dupla vai ser eliminado de fato do reality show.

Para começar a formação do paredão, os anjos Aline e Bruno imunizaram Amanda e Cara de Sapato. Logo depois, as líderes Bruna Griphao e Larissa escolheram mandar a dupla Key e Gustavo direto para o primeiro paredão. Na justificativa, Bruna contou que não conseguiu se aproximar deles após a brincadeira do 'chupa, Bruna' durante a prova de imunidade na primeira noite. Por sua vez, Larissa informou que concordou com o voto porque não conseguiu se aproximar de Key e sente que a jogadora de vôlei não quer criar uma relação com ela.

