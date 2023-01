BBB 23: Fred deixa cair toalha e acaba mostrando demais

Brother Fred estava se trocando quando acabou tendo o bumbum exposto no BBB 23

O brother Fred passou por uma situação no mínimo cômica quando tropeçou e acabou mostrando o bumbum nas câmeras. A cena aconteceu após a Festa das Líderes.

Ele havia ido até o quarto Deserto para pegar suas roupas e subir para o quarto do líder, onde está passando as noites na primeira semana. Quando a cena aconteceu, todos dormiam, mas quem via o Globoplay se divertiu.

O vídeo, claro, já está circulando pela internet e gerando memes. "O que eu ri quando a toalha abriu não está escrito", escreveu uma internauta no Twitter. "A bundinha do Fred, bonitinha!", disse outra.

Vale lembrar que após o episódio, ele subiu para o quarto do líder e dormiu agarradinho com Larissa Santos. Muitos estão shippando e esperando por esse casal, no entanto, eles estão indo no próprio tempo. A professora de Educação Física acha que pode se complicar ao manter relacionamento no jogo.

Veja vídeo do momento em que Fred derruba a toalha: