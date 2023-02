BBB 23: Fred decide se afastar do Quarto Deserto: “Cada um segue seu bonde”

Fred admitiu racha do grupo e explicou sua nova estratégia de jogo no BBB 23

Acabou? Fred (33) usou o raio-x da manhã desta quarta-feira, 8, para dizer que não faz mais parte do grupo do Quarto Deserto. Abalado após o paredão de ontem, que eliminou Tina (29), o jornalista ainda explicou como pretende conduzir seu jogo sozinho e desabafou sobre a atitude de alguns brothers do BBB 23 que levaram ao racha.

Há alguns dias, Fred já tinha demonstrado sua insatisfação e durante o vídeo diário, evidenciou que prioriza principalmente a fidelidade de seus aliados, mas que não sentia a reciprocidade do grupo Deserto: "Dia importante na casa, será o primeiro dia do grupo desfeito. Eu estava sendo coerente com relação à fidelidade ao meu grupo desde o momento que eu me propus a jogar em grupo", iniciou.

"Eu estava tentando proteger as pessoas que estavam ameaçadas, porque eu particularmente não me vejo ameaçado, principalmente vindo do lado de lá...”, continuou sobre o Quarto do Fundo do Mar e explicou sua decisão de se afastar das decisões do grupo: “A partir do momento que o grupo não está jogando por todo mundo, cada um segue seu bonde.”, disse o jornalista.

O pai de Cris (1), fruto do relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade (28), finalizou o recado comentando brevemente sobre sua nova estratégia de jogo, que guiará seus passos pela casa mais vigiada do Brasil a partir de agora: “Agora vou ver como serão as movimentações dentro da casa e entender uma nova jogada." e concluiu o vídeo. Depois que saiu do confessionário, Fred voltou para o Quarto Deserto e dormiu mais um pouco.

Fred chama brother de traíra: "No jogo ou na vida"

Eita! No último Jogo da Discórdia, exibido na quinta-feira, Fred decidiu lavar a roupa suja com um dos brothers! O jornalista deu a plaquinha de “Traíra” para Cristian (32), por conta de algumas atitudes contraditórias do empresário, que questionou o motivo.

"Ele colocou o (Cezar) Black como prioridade. Ontem ele tinha o Anjo, era evidente que o Black era alvo do outro lado da casa, ele foi lá e imunizou a Key. Então é um negócio que para mim é extremamente traíra, seja aqui no jogo ou seja na vida.", Fred explicou, deixando um clima de tensão.