BBB 23: Fred dá olhadinha em Larissa e web reage: ''Ele nem disfarça''

Durante festa no BBB 23, Fred dá aquela olhada em Larissa e Marvvila questiona por que o brother não pede para beijar a sister

Os brothers Fred (33) e Larissa (24) estão dando o que falar nas redes sociais e os fãs de Big Brother Brasil já estão shippando os dois.

Durante a festa das líderes na madrugada desta quinta-feira, 26, na casa mais vigiada do Brasil, o youtuber do canal Desimpedidos deu aquela olhada para a professora de educação física quando ela se virou e saiu do lado dele, agitando os seguidores, que garantem que ele está interessado na morena.

"Olha a maneira que ele olhou ela, parece até cena de filme...", "Ele nem disfarça", "Completamente hipnotizado na morena", "Meu Deus, quase quebrou o pescoço", "Ele não tem coragem, os dois estão muito focados no game e tem medo de se pegarem", "Ele nem disfarça e ela nem aí pra ele", comentaram os internautas.

Marvvila chegou a questionar Fred sobre um clima entre os dois. "Você quer beijar a Larissa… E eu acho que ela também quer!", disse a cantora de pagode. "Ai, para", rebateu o ex de Bianca Andrade. "Mas e se você tivesse a oportunidade de pegar? É só ter um pouquinho mais de atitude e falar: ‘E aí, bora?’. Talvez ela vá", quis saber ainda a sister. "Mas é que é outra fita, mano", desconversou.

Após a festa, Fred e Larissa dormiram juntos, de conchinha, ao lado de Bruna Griphao no Quarto do Líder.

Confira momentos de Fred e Larissa na festa do BBB 23:

BBB 23: Bruna Griphao reclama de Larissa, e Paula é criticada por 'indireta' para a atriz

A atriz Bruna Griphao tem sentido o afastamento de Gabriel após o alerta de Tadeu Schmidt (48) no último domingo, 22, sobre a relação tóxica dos dois no BBB 23.

Durante a festa na casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta quinta-feira, 26, Paula (28) foi alvo de críticas após incentivar volta de Griphao com Gabriel. “Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua”, disse a biomédica. A atriz respondeu: “Se liga na dimensão das coisas”. Paula comenta: “Os dois se gostam mesmo”.

Depois da 'indireta', Paula ainda falou: “Eu acho podre duas pessoas que se gostam longe uma da outra”. “Tu sabe que não é assim. Não faz isso, não”, pediu Bruna. “Então parei, só porque você pediu”, respondeu a paraense. “Ele fica te olhando, e você fica procurando ele para ficar perto dele. Acho isso podre”, acrescentou a sister.

