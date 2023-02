BBB 23: Fred cria plano contra Fred Nicácio para o Jogo da Discórdia

Fred dá ideia para os aliados para ficar contra Fred Nicácio no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, no BBB 23

Nesta segunda-feira, 6, os participantes do BBB 23, da Globo, vão fazer um novo Jogo da Discórdia e a dinâmica pode ter um alvo. Durante conversa com os aliados, Fred revelou que eles podem focar em falar sobre Fred Nicácio.

“Para mim, o dia mais difícil é o Jogo da Discórdia, eu não tenho nada para falar de ninguém. Mas se todo mundo apertar o Fred, para ver até onde ele vai, pode até ser”, disse ele, e completou: “Não quero parecer maldoso, mas já tem dois Jogos da Discórdia que ele se perde do meio para o final. A gente pode criar uma estratégia de apertar ele de novo”.

Bruno Nogueira comentou: “Para ele entrar em contradição, né?!”. E Fred concordou: “Isso”. Por enquanto, os brothers não confirmaram se vão seguir este plano.

Fred Boco Roso observou que o Dr Fred se perde do meio pro fim nos jogos da discórdia e sugeriu de todo mundo ir nele no próximo. Antes de dormir, Boco Roso reforçou a estratégia #BBB23

🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/CihcqCP5JQ — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 6, 2023

Antes e depois do queixo de Fred Nicácio

Marido do brother Fred Nicácio, o médico Fabio Gelonese surpreendeu os seguidores ao mostrar a mudança no queixo do amado antes de ir para o BBB 23, da Globo. Ele comparou fotos de antes e depois da harmonização facial de Fred e impressionou ao dar destaque para o queixo dele.

Nas fotos, os fãs podem comparar as mudanças no perfil do rosto de Nicácio. “Duvido que alguém adivinhe de quem é esse queixo! Você prefere o perfil antes ou depois? E a papada? Antes ou depois? Mais alguma queixa sobre o queixo? Um beijo para os haters”, brincou ele na legenda.