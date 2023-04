BBB 23: Finalista, Amanda joga provocação na casa: ''Planta vai pra final?''

Com lugar garantido na final do BBB 23, Amanda joga provocação e debocha sobre sua situação no jogo

Já com o lugar na final do BBB 23 garantido, Amanda brincou sobre ter sido chamada de planta várias vezes durante o jogo. No Quarto Fundo do Mar, antes do fechamento do cômodo, a médica comemorou sua conquista no pódio com as aliadas, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa.

A professora de Educação Física, repescada na Casa do Reencontro, celebrou a conquista da amiga. "Ai, que linda essa finalista. Amanda Meirelles, finalista do Big Brother 23", falou ela.

Enquanto se maquiava, Bruna Griphao também enalteceu a médica: "Primeira finalista e por enquanto única".

Em seguida, Amanda jogou uma provocação na casa, relembrando emojis de planta que recebeu dos adversários. "Planta vai pra Final?", questionou ela.

Veja:

Produção quebra o protocolo para fazer a alegria das desérticas

A direção e produção do BBB 23 pegou os telespectadores e as quatro participantes de surpresa na noite desta sexta-feira, 21. Isso porque a equipe do reality show decidiu quebrar o protocolo na reta final e reabrir o Quarto Deserto.

O Quarto Deserto foi fechado há alguns dias, quando o número de participantes no jogo ficou menor. Como tradição, a equipe sempre fecha o menor dos quartos e reúne os participantes no maior quarto da casa, que, nesta temporada, era o Quarto Fundo do Mar. Porém, o Deserto foi reaberto.

Como as quatro participantes que estão na casa são integrantes originais do menor quarto sendo conhecidas como Desérticas, a produção decidiu fazer a alegria delas e colocá-las novamente no quarto. A reabertura do quarto aconteceu durante a edição ao vivo da noite desta sexta-feira, 21, depois do início da votação no último paredão da temporada.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se emocionaram ao entrarem novamente no quarto Deserto. “Vamos passar os últimos diasna casa no nosso quarto. Como tudo começou!”, disse Amanda. E Larissa completou: “Que nostalgia! Achei que nunca mais a gente ia entrar aqui. Não faz sentido as desérticas ficarem no aquário”.