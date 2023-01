BBB 23: Ex-namorado de Amanda explica relação com a sister após polêmica

Ex-namorado de Amanda, do BBB 23, ortopedista Felipe Weiber se defende após polêmica e diz que estava com a sister antes do reality

O ex-namorado de Amanda (31), do BBB 23, falou pela primeira vez após a polêmica sobre o status de relacionamento dos dois.

A sister, que entrou na casa solteira, foi assunto na web nos últimos dias após dizer que não estava mais namorando por conta de traição. Felipe Weiber, ex da médica, se defendeu das acusações e contou detalhes do relacionamento dos dois antes dela entrar no programa em entrevista ao colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

"Não houve traição. A partir do momento em que assumimos compromisso, eu só estive com ela", afirmou ele.

O profissional de saúde contou que eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento, e que na época, ele estava envolvido com uma outra pessoa. Ele acabou encerrando com a mulher para ficar com Amanda. Felipe também revelou que engataram o namoro no primeiro dia do ano, em uma viagem a Curaçao. Poucos dias depois, Amanda disse que estaria no reality show.

"Trocamos juras de amor e ela foi para o pré-confinamento. Eu esperava que, conforme havíamos conversado, ela fosse entrar na casa e assumir nosso relacionamento publicamente. Que iria falar do nosso namoro e do que sentimos um pelo outro, mas fui surpreendido com isso que foi completamente o oposto", explicou.

Weiber ainda disse que não pretende manter o relacionamento: "A partir de agora estamos solteiros, como ela mesma disse. Desejo a ela muita sorte no jogo."

Em papo com os brothers no BBB 23, Amanda revelou que descobriu traição dias antes de entrar na casa. “A gente estava beleza, mas aí o que aconteceu? Uma vizinha dele fez um fake e começou a me mandar mensagem [falando] que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei pra ele e ele disse: ‘Não, lógico que não fico não, nada a ver'”, revelou a médica paranaense.

Entenda a polêmica de Amanda, do BBB 23, com o ex-namorado e sogra

A sister Amanda Meirelles, confinada no BBB 23, acabou tendo seu nome envolvido em polêmica nas redes sociais fora da casa!

Na web, rolam boatos de que uma participante do reality teria mentido sobre estar solteira para "render" mais no jogo. Segundo o jornalista Muka, a mulher namora um ortopedista e teriam combinado a mentira sobre o status de relacionamento estrategicamente.

Logo, os internautas especularam que poderia ser Key Alves (23) ou Amanda. Alfinetando, a ex-sogra de Amanda, Josy Weiber, alimentou os rumores ao começar a postar fotos dela com o filho, o ortopedista Felipe Weiber, que teria ficado com ciúmes após a aproximação da médica de sua dupla no confinamento, Antonio 'Cara de Sapato' Jr (32).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!