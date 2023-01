BBB 23: Ex de Gabriel Santana revela reação ao descobrir sexualidade do ator

Nicole Tulcheski, ex-namorada de Gabriel Santana, abriu o coração sobre a relação entre os dois

A ex-namorada do ator Gabriel Santana (23), Nicole Tulcheski, teve um bate-papo sincero com seus seguidores sobre seu relacionamento com o brother. Na última terça-feira, 17, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a orientação sexual do ator, que se assumiu bissexual.

Nicole abriu seu coração sobre o assunto e demonstrou apoio ao ex-namorado. “É sobre esse fato polêmico dele ter falado que é bi?”, escreveu em seus stories, e complementou: "Não acredito que fazer parte da comunidade LBGT seja uma pauta de ‘polêmica’', pautou a influenciadora, que esteve ao lado do ator na adolescência. O casal colocou um ponto final na relação em 2018.

A morena ainda revelou sua reação ao descobrir a sexualidade do ator: "Hoje em dia as pessoas estão muito mais confortáveis em se assumir e fico muito feliz por ele ter falado abertamente sobre o assunto”, e continuou: “Quando conversamos por telefone eu disse que dava todo o apoio para ele se auto descobrir… A felicidade dele também resulta na minha felicidade. Ele foi muito importante na minha vida… O importante é que ele se sinta feliz”, disse com carinho.

Nicole também não poupou elogios para o ex-namorado e fez questão de expressar sua felicidade por Gabriel: “Ele é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Merecedor dessa oportunidade e quem o conhece sabe do enorme coração que ele tem!! É importante que as pessoas conheçam ele como eu conheci… Lindo por dentro e por fora. Não tem como descrevê-lo por palavras, mas acredito que vocês irão ter o mesmo ponto de vista que o meu…”, contou a morena.

Gabriel Santana fala de sua sexualidade no BBB: “Meninos e Meninas”

O ator que deu vida ao Renato no remake de Pantanal da Globo, Gabriel Santana revelou que é bissexual na estreia do BBB 23, enquanto se apresentava. O ator já havia comentado sobre a orientação sexual em outros momentos, mas fez questão de mostrar que está disponível para ter um envolvimento tanto com mulheres, quanto com homens, dentro do reality.