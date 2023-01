BBB 23: Estrela do UFC, Antônio 'Cara de Sapato' já venceu reality da TV Globo

Cara de Sapato virou estrela do UFC após participar do reality show The Ultimate Fight Brasil

Antônio Carlos Jr (32), também conhecido como 'Cara de Sapato', foi confirmado como um dos participantes do BBB 23. O lutador profissional faz parte do time Camarote da edição e ficou conhecido nacionalmente após vencer a terceira temporada do reality show The Ultimate Fight Brasil, programa que buscava revelar novos nomes do MMA brasileiro.

Natural da Paraíba, Antônio foi criado em Salvador, onde iniciou sua carreira como lutador profissional em 2005. Mas apenas em 2012 passou a focar no MMA, no qual integrou por um certo tempo a equipe Nordeste Jiu-Jitsu e a Champion Team.

Seu destaque veio após participar do The Ultimate Fight Brasil, reality global no qual foi o campeão no Peso Pesado do time de Wanderlei Silva. Na época, seu desempenho lhe proporcionou uma vaga para competir no UFC, onde atuou de 2014 a 2021.

Em 2021 ele chamou atenção ao tecer críticas à organização do UFC e como os atletas acabam sendo tratados dentro da instituição. O descontentamento fez Antônio pensar em desistir do seu proprio trabalho como lutador de MMA.

"O UFC deveria ter um tratamento diferente com os atletas. Mudaram muito a política deles, a forma de tratar os atletas. Isso afeta a cabeça de qualquer um. [...] Queria conquistar o título do UFC antes de ir para qualquer outra, mas a organização não tinha um bom diálogo", afirmou ele para a Ag. Fight.

Mas de onde veio o apelido 'Cara de Sapato'? O brother afirmou que um professor de MMA iniciou uma brincadeira com sua aparência física e o nome acabou pegando. “Ele falou que minha cara parecia cara de sapato bico fino, odiei, e por isso todo mundo continuou me chamando assim. Pegou”, disse.

Antonio também é conhecido por suas amizades no mundinho dos famosos. Em suas redes sociais ele já pareceu ao lado de nomes como Neymar e da dupla sertaneja Marcos e Belutti. No último Réveillon, por exemplo, ele passou com o surfista Gabriel Medina.