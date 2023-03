BBB 23: Equipe de MC Guimê se pronuncia após episódios polêmicos: ''Revendo''

Após acusações de assédio na web, equipe de MC Guimê se pronuncia e faz promessa

A equipe de MC Guimê se pronunciou na tarde desta quinta-feira, 16, após a festa do líder com vários episódios polêmicos. Na rede social, a assessoria emitiu uma nota pedindo desculpas pelo comportamento do brother e prometeu alertá-lo quando sair da casa.

"Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do Big Brother Brasil. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas", falaram sobre o cantor ter passado a mão na mexicana Dania Mendez durante a sua festa.



A equipe tentou explicar o ocorrido: "Guimê acabou exagerando na bebida o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora".

Por fim, prometeram que alertarão o artista quando sair da casa. "Firmamos o compromisso de que quando o Guimê sair do programa, ele verá todas as imagens e acima de tudo entenderá o quão grave se trata o que aconteceu, pedindo desculpas diretamente a quem precisa e revendo todos os comportamentos de ontem", disseram.

A nota ainda foi finalizada com um pedido de desculpas para a esposa de MC Guimê, Lexa, a atriz Bruna Griphao, que teria recebido um tapa do cantor no bumbum, e para Dania Mendez. "Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs", disseram.

Equipe de MC Guimê emite pedido de desculpas; veja:

Lexa abre o coração após atitudes de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo. As imagens do reality show viralizaram na internet e foram alvos de comentários sobre a atitude dele. Então, Lexa decidiu se pronunciar sobre como está se sentindo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.