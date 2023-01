BBB 23: Equipe de Fred Nicácio revela motivo da cirurgia no abdômen dele

Equipe de Fred Nicácio desmente boatos de que ele teria feito cirurgia estética no abdômen e revela o motivo da cicatriz na barriga dele: 'Foi necessário passar por uma cirurgia'

A equipe do médico Fred Nicácio, que está confinado no BBB 23, da Globo, se pronunciou sobre os boatos de que ele teria feito uma cirurgia estética no abdômen. Após o início dos rumores, os representantes dele se pronunciaram e explicaram o motivo da cicatriz na barriga dele.

A equipe de Nicácio contou que ele precisou remover tumores do abdômen e sofreu uma complicação.

"Em 2020, Fred desenvolveu tumores benignos na região do abdômen e, para remoção, foi necessário passar por uma cirugia. No pós cirúrgico, ele teve uma complicação, que gerou uma infecção. Mais 7 cirurgias foram feitas para reverter a situação", informaram.

Logo depois, a equipe dele completou: "E ele precisou ser intubado 3 vezes em um período de 30 dias, além das anestesias gerais, quase indo a óbito. Sendo assim, não foi uma cirurgia estética como relataram".

Fred Nicácio fala sobre Gabriel no BBB 23

Em uma conversa com Fred, Fred Nicácio falou sobre Gabriel no BBB 23. Ele quis alertar o jornalista sobre ter ouvido Gabriel falando mal do colega de confinamento. "Ele começou a queimar seu filme, isso é típico de quem falou que ia fazer e fez. A grande birra dessa pessoa comigo é que eu tiro a máscara, percebi logo cedo. Por isso eu já expus, não gosto de papo torto", disse ele.

E completou: "Como a gente nunca falou de jogo antes, eu fiquei meio sem jeito de como abordar você. [...] Então é isso cara, a gente viu pessoas falando mal de você, falando por trás, botando palavras na sua boca. Ele falou de você, sobre seu comportamento, que você pulou do barco. Ele falou que você tá em cima do muro. É que você não tá do lado que ele gostaria que você estivesse, por isso ele tá te queimando. Ele foi implantando diversas ideias nas cabeças das pessoas."

Por fim, Fred afirmou: "Ontem também você falou que ele [Gabriel] não tá sozinho. Pra mim ficou muito claro". E o médico respondeu: "Exatamente. Daí você percebe que ontem na festa, as pessoas estavam interagindo entre si e as únicas que não estavam eram eles, nem preciso citar nomes, né? A casa percebe isso".