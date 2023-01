BBB 23: Equipe de Bruna Griphao sobre relação com Gabriel: "Não consegue enxergar como está sendo tratada"

Equipe de Bruna Griphao mostrou preocupação após Gabriel Tavares ter dito que ela levaria "cotoveladas na boca"

Após a repercussão do relacionamento de Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24) no BBB 23, a equipe de comunicação da atriz emitiu um comunicado oficial em defesa dela, nas redes sociais.

"Estamos acompanhando todas as postagens e o apoio que vocês tem dado à nossa Bru. Primeiramente, MUITO OBRIGADA! Esse apoio é muito importante, bem como é importante levantarmos questões sérias sobre relacionamentos tóxicos. Em nenhum contexto é passível ouvir falas grosseiras, desrespeitosas e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar como está sendo tratada em diversas situações dessa forma como vemos aqui fora. E acontece no jogo, como acontece na vida. Nós como equipe, família e amigos, repudiamos esse tipo de comportamento. Torcemos para que nossa Rino siga seu jogo de maneira individual. Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes", dizia a legenda do comunicado.

Nas imagens postadas, o texto ainda complementa: "Em nenhum contexto é passível ouvir falas grosseiras e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar que está sendo tratada desta forma em diversas situações. Nós, como equipe, família e amigos, repudiamos este tipo de comportamento. Torcemos para que a nossa Rino siga o seu jogo de maneira individual e volte a brilhar como antes".

Tadeu Schmidt repreendeu o casal

Na noite do domingo, 22, Tadeu Schmidt (48) repreendeu as falas do brother: "Bruna falando: 'Eu sou o homem dessa relação'. Gabriel falando: 'Mas jajá você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, em uma relação afetiva certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira".

Depois da polêmica exposta, Bruna foi conversar com as amigas e relembrou os relacionamentos tóxicos do passado.

"Eu poderia ter morrido, já, nas mãos de namorado. Algumas vezes. Isso é real. Eu sempre falava assim: 'Não é que você é agressor, você é um cara agressivo'. Sempre tentava... Minha melhor amiga já falou: 'Não é que ele quer intencionalmente te matar, mas em uma dessas ele te matará sem querer'. São coisas que já vivi. Sei que isso é muito sério e real. Fico muito triste de estar passando esse exemplo. De estar tolerando algo errado. Eles nem visualizaram que é errado. Eu também estou sendo assim, não enxergo o Gabriel dessa forma", desabafou ela.