Big Brother / Eita

BBB 23: Equipe de Bruna Griphao pede pela eliminação de Gabriel: ''Para protegê-la''

Após formação do segundo paredão do BBB 23, adms da página de Bruna Griphao puxam mutirão para tirar Gabriel do reality

CARAS Digital Publicado em 30/01/2023, às 10h29 - Atualizado às 11h02