BBB 23: Equipe de Amanda justifica atitude após expulsão de Sapato: “Tem direito”

Equipe se pronuncia e defende Amanda após comentário polêmico sobre Cara de Sapato, expulso do BBB 23

Amanda (31) surgiu bastante abalada com a expulsão de Cara de Sapato (33) durante seu Raio-X desta sexta-feira, 17. A sister elogiou o lutador e pediu para que o público olhasse para ele com carinho. Fora do BBB 23, os comentários dividiram opiniões e sua equipe se pronunciou para defendê-la.

Nos stories, a assessoria compartilhou o vídeo diário de Amanda e pediu atenção. Logo em seguida, iniciaram o texto: “Vale ressaltar que a Amanda não deve ser julgada por estar sentindo a perda de um amigo. Sapato errou, mas ela tem direito de sentir o baque”, a equipe se manifestou.

“Quando ela fala de segurar a mão dele, é porque sabe que esse processo de reconhecer o erro e evoluir não será fácil, muito menos da noite para o dia e que espera que ele tenha força e apoio para entender o que fez e se redimir.”, a assessoria concluiu, justificando as atitudes da médica no comunicado.

Equipe defende Amanda - Reprodução/Instagram

No Twitter, o recado de Amanda dividiu opiniões. Alguns fãs, defenderam: “Vontade de dar um abraço nela e dizer que vai ficar tudo bem”, disse uma. “Sempre muito centrada", defendeu. Parte do público criticou o apoio: “Nunca vou entender este comportamento, mas não julgo”, “Amanda infelizmente vivendo o BBB em função de Sapato”, alguns internautas opinaram.

Amanda faz apelo após expulsão de Cara de Sapato

Durante a manhã desta sexta-feira, 17, Amanda surgiu abalada e usou seu Raio-X para desabafar sobre a expulsão de Cara de Sapato. No registro, a médica revelou que está triste e confusa com o ocorrido, além de fez um apelo para que público tentasse olhar para o lutador com carinho.

"É muito difícil para mim falar, porque ele é um cara maravilhoso, com valores e princípios. Olhem para ele com carinho, com o mesmo carinho que ele mesmo me olhou, quando muita gente não acreditava em mim”, desabafou.