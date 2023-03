BBB 23: Emparedada, Bruna Griphao faz apelo ao público: “Deem essa chance”

Na berlinda da semana, Bruna Griphao abre o coração e desabafa sobre sua possível eliminação do BBB 23

Bruna Griphao (24) amanheceu tensa na casa mais vigiada do Brasil. Emparedada ao lado de dois grandes aliados, Gabriel Santana (23) e Aline Wirley (41), a atriz usou o seu Raio-X desta terça-feira, 28, para desabafar sobre uma possível eliminação. Abalada, ela revelou que está ansiosa, mas disse que confia na decisão do público.

No vídeo diário, a loira apareceu tensa: "Estou emparedada. Estou ansiosa, dormi mal esta noite. Mas também estou em paz. Acho que o Brasil vai saber decidir. Enfim, confio no Brasil, confio em Deus. Vai ser o que Deus quiser, o que o Brasil quiser", abriu o coração sobre a possibilidade de ser eliminada nesta noite.

A atriz também aproveitou para mandar um recado: "Quero pedir, mais uma vez, torcida para mim e para a Mami. É um Paredão muito difícil para mim, eu já disse isso, porque eu amo as duas pessoas que estão comigo. Mas, nesse caso, a Mami joga comigo e é isso, vamos estar juntas até o final”, disse sobre a ex-Rouge confinada;

Por fim, Bruna fez um apelo ao público: “É o exército de quatro mulheres 'desérticas' e espero que vocês deem essa chance para a gente ficar", a loira falou sobre às colegas do Quarto Deserto, Aline, Larissa e Amanda, e finalizou o vídeo.

Raio-X da Bru | 28/03



Bru disse que está ansiosa e é um paredão muito difícil porque são duas pessoas que ela ama. Ela disse que confia na decisão do Brasil e de Deus, mas pediu torcida para ela e a Aline ficarem.



Vamos focar no Gshow! #ForaGabriel#TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/YBKPRhqjEK — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 28, 2023

