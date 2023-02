BBB 23: Em papo sobre relacionamentos, Bruna Griphao diz que não trai: ''Eu só fui corna na minha vida''

Durante papo, Bruna Griphao, Amanda e Larissa falam sobre relacionamentos antes do BBB 23 e revelam que foram traídas

Durante papo na sala da casa do BBB 23, Bruna Griphao (23) conversou com Amanda (31) e Cristian (31) sobre relacionamentos e confessou que é namoradeira!

O brother falou que não trai e que adora namorar. A atriz concordou e também disse que é fiel em suas relações amorosas. "Eu não traio, se tô namorando. Mas se tiver namorando", comentou o empresário. "Eu também não, e eu só fui corna. Que raiva que tenho, só fui corna na minha vida", contou a loira.

Já no Quarto Deserto, momentos depois, Amanda também relatou detalhes de seu namoro antes de entrar no reality e explicou o motivo do término. "Nunca dava certo os meus relacionamentos", iniciou ela.

"E porque também eu descobri que ele não ficava só comigo", desabafou a médica, acrescentando: "A gente estava ficando há um tempinho, e metade do tempo que a gente ficou ele estava ficando com outra pessoa."

A sister contou que o rapaz chegou a negar que estava com ela ao ser questionado. "A outra pessoa falou: 'Ah você tá ficando com a Amanda?', aí ele pegou e falou bem assim: ‘Que? Não tô ficando com a Amanda não’. Tipo assim, me renegando", disse Amanda, que soube da traição por conversas que foram enviadas para ela.

Depois, foi a vez de Larissa (24) falar sobre sua vida amorosa fora do confinamento. A professora de Educação Física revelou que também descobriu uma traição.

“Eu estava ficando com um rapaz já fazia oito meses (...) A gente praticamente namorava, só que daí como eu terminei um relacionamento de seis anos, eu não queria entrar num relacionamento muito rápido”.

Ela explicou que ficou com o computador do namorado durante oito meses, já que o seu estava quebrado e descobriu os chifres após ver conversas dele com o melhor amigo nesse computador. "Oito meses, eu nunca tinha olhado. Mas aí eu não aguentei", disparou. "Não tinha conversa nenhuma com guria. Aí eu dei uma olhada assim, aquela olhada básica. E ele estava conversando com o melhor amigo dele", completou ela.

Lari contou que achou as mensagens ao pesquisar por seu nome nas conversas. "Tinha ele falando: ‘Ah, estava na festa ontem', e aí ele falou 'Ah aquela tal', falou o nome da guria, 'Estava lá. Estava atrás de mim, dei umas cutucadas nela, e a Larissa na minha frente, tadinha."

A professora explicou que não pretendia entrar no BBB 23 namorando e que tinha os planos de continuar a relação após o programa, mas acabou descobrindo a traição.

BBB 23: Gustavo vence Prova do Líder novamente e escapa do paredão

O fazendeiro Gustavo, o Cowboy, foi do paredão à liderança em menos de 24 horas! Na quinta-feira, 9, ele atendeu o Big Fone e foi direto para a berlinda por causa disso e ainda puxou Bruno com ele. Porém, o brother conseguiu escapar do paredão ao vencer a prova do líder pela segunda semana consecutiva.

Mesmo emparedados pelo Big Fone, Gustavo e Bruno puderam disputar a prova do líder. Como foi o campeão da prova, o fazendeiro conquistou mais uma semana na casa. Saiba como foi a prova:

Na dinâmica, os participantes disputaram duas etapas: uma delas foi em grupo e a outra foi individual. Para começar a dinâmica, três pessoas foram vetadas. O antigo líder Gustavo vetou Ricardo. E os dois sobreviventes do terceiro paredão também vetaram duas pessoas. Cezar vetou Cara de Sapato. E Gabriel vetou MC Guimê.

Na primeira fase da prova da semana, os participantes foram divididos em quatro grupos. Grupo 1: Gabriel, Paula, Amanda e Bruno. Grupo 2: Key, Cristian, Gustavo e Cezar. Grupo 3: Fred Nicácio, Marvvila, Domitila e Sarah. Grupo 4: Bruna, Larissa, Fred e Aline. Os integrantes de cada grupo ficaram com as mãos amarradas uns nos outros e tiveram que montar um quebra-cabeças no menor tempo possível. O Grupo 2 (Key, Cristian, Gustavo e Cezar) foi o mais rápido e se classificou para a segunda etapa.

Na segunda etapa, os quatro integrantes do grupo vencedor competiram individualmente. Cada um teve que arremessar bolas dentro de um campo numerado e fazer a maior soma possível. Gustavo conseguiu a maior pontuação e se tornou o novo líder.

