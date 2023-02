BBB 23: Em papo com Bruna Griphao, Paula detona brother: ''É um manipulador''

Após formação do paredão no BBB 23, Paula critica comportamento de Fred, do 'Desimpedidos', em conversa com Bruna Griphao

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, Paula (28) conversou com Bruna Griphao (23) no banheiro da casa e opinou sobre o jogo de Fred (33), do Desimpedidos.

As duas comentaram sobre o líder da semana, Gustavo (27), e a biomédica comentou sobre o papo que teve com ele, além de falar com Cristian. Vale lembrar que na madrugada anterior, as sisters acabaram discutindo com os integrantes do Quarto Deserto por conversarem com Cristian, que é do Quarto Fundo do Mar, sobre jogo.

Segundo Paula, Fred estaria tentando moldar seus aliados. Ela pergunta sobre a reação dele, que ficou incomodado com a conversa que elas tiveram com Cristian, e Bruna conta o que ouviu do brother: "Tá vendo o seu amigo ali, o amigão de vocês não era prioridade? Te enganou."

"Não enganou, não. Quando você me fala isso, me fez duvidar de mim. Hoje eu tenho certeza que não posso contar com Fred aqui dentro", afirmou Paula, que ainda falou sobre a amizade de Bruna com Larissa e Fred.

"Eles atrapalham você ser você. Eu tentava te acessar e não conseguia. Eles te amam, eles te querem muito bem e eles te querem perto, isso é fato. Só que o Fred é um manipulador. Ele já sabe porque já falei isso pra ele. Ele é", disparou a paraense.

Confira o papo de Paula com Bruna Griphao sobre Fred:

BBB 23: Tina protagoniza discussão com Gustavo após indicação ao paredão

Mais um paredão formado na casa do BBB 23! Na noite de domingo, 05, Tina (29) não gostou nada de ser indicada pelo líder da semana, Gustavo (27).

Os dois acabaram protagonizando uma discussão na sala da casa mais vigiada do Brasil, em meio à formação da próxima berlinda. "Você quer que eu sorria pra você? Acabou de me indicar ao paredão", disse ela.

"Eu falei para você sorrir para mim?", questionou o brother. "Eu não quero seu abraço agora. Você tem que respeitar isso. Papo reto, Caubói. Agora, pessoas ignorantes...", disparou a jornalista. Ele concordou e comentou: "Beleza, falei nada".

