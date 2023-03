BBB 23: Em jantar com Domitila, Bruna Griphao dispara para a sister: ''Vou te exigir respeito''

Após Jogo da Discórdia, atriz Bruna Griphao e Domitila Barros criticam comportamento uma da outra e colocam relação a limpo

Após o Jogo da Discórdia, Bruna Griphao (24) e Domitila Barros (38) aproveitaram o jantar que ganharam durante a dinâmica na noite de segunda-feira, 20, para esclarecer algumas questões do jogo.

Depois de ter indicado a Miss Alemanha ao paredão, a atriz ressaltou que não quer fazer perseguição com a sister no confinamento. "Quando eu dei a plaquinha de 'não ganha', dei meio porque não tinha para quem dar. Acho que você é uma jogadora forte, consigo visualizar o seu lado positivo. Só que, ao mesmo tempo, visualizo um outro lado em você que me causa estranheza", disse sobre o Jogo da Discórdia.

Bruna, então, comenta sobre o discurso de defesa de Domitila, em que ela disse que está lá para agradar o Brasil e não Bruna, e recorda outros comentários da ativista: "Não quero tirar o seu lugar, não quero te arrancar da casa. É só, infelizmente ou felizmente, eu fui Líder três vezes. Eu tive três indicações para fazer, é uma posição muito difícil. O que eu vou fazer nesse momento? Se o Fredinho não estivesse aqui, quem você indicaria se fosse Líder?", questionou a loira. "Provavelmente, você", respondeu Domitila.

Momentos depois, Domitila falou de como se sentiu em alguns momentos na casa e deu sua opinião sobre o comportamento de Bruna e de alguns brothers: "Você, a Larissa e o Fred, em situações diferentes, me deram o sentimento de que vocês estão acostumados a lidar com pessoas como Domitila para servir ou entreter, mas não ir para o combate pau a pau...".

Domitila recordou um outro Jogo da Discórdia, que aconteceu uma briga generalizada, e afirmou que a dor deles e da família deles não é menor ou menos importante que a dela.

Em outro momento, Bruna Griphao comentou sobre um episódio que a deixou chateada, quando a ativista comentou da energia de Dania Mendez e deu a entender que ela tinha, supostamente, uma energia ruim. "Estou um pouco exausta, de várias coisas. Não vou, com todo respeito, ouvir alguém falando mal da minha energia e achar tranquilo", afirmou Bruna, que ainda falou: "Eu fico calada, me retiro e devolvo na minha indicação do Paredão".

"Você não veio para me agradar e você não tem me agradado nessas atitudes. Se você acha que está certa, está tudo certo. Da próxima vez, eu vou te exigir respeito", disparou a loira.

O jantar das sisters deu o que falar nas redes sociais. Vale lembrar que Domitila disputa o paredão com Fred Desimpedidos e Gabriel Santana.

Confira:

Bruna Griphao: "E o game continua"

Domitila: "Porque esse jogo é para os fortes" #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/WH7ynn9Njq — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2023

BBB 23: Brothers apostam em possibilidade de repescagem

Sem ao mesmo saber da novidade que o Big Brother Brasil 23 está preparando, a psicóloga Sarah Aline e o ator Gabriel Santana estavam conversando sobre a possibilidade de existir uma repescagem no reality. Na segunda-feira, 20, os aliados acham que um eliminado pode voltar para a casa mais vigiada do país.

“Que jogador você traria de volta para o jogo?”, perguntou Sarah para o ator, que respondeu sem titubear: “Nenhum, porr*! Estou há 63 dias aqui de palhaço?”, retrucou o famoso, que mal sabe que dois participantes estarão de volta para o confinamento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!