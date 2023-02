BBB 23: Em conversa com Guimê, “Cara de Sapato” volta a falar de Fred Nicácio: “Maldade”

Na academia do BBB 23, MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato” opinaram sobre as atitudes de Fred Nicácio na casa

Nesta segunda-feira, 20, Antônio “Cara de Sapato” voltou a dar sua opinião sobre Fred Nicário no BBB 23. Em conversa com MC Guimê na academia, o brother voltou a criticar o médico.

“Me traz incômodo”, começou dizendo o lutador de MMA sobre as atitudes de Fred na casa mais vigiada do Brasil.

Como neste último domingo, 19, “Cara de Sapato” foi impedido de votar na formação do Paredão, Guimê o questionou: “Ontem mesmo, se você tivesse voto, você votaria nele?”. E o atleta confirmou: “Ontem eu teria votado nele. Talvez se eu fosse Líder eu teria votado no Cris”.

Os brothers então comentaram sobre uma estratégia que fariam caso fossem Líder, de indicar Cristian direto ao Paredão, para que a casa ficasse sem ter em quem votar.

“Essas coisas estão trazendo muito incômodo, sabe? Tipo assim, a Amandinha falou que conversou com ele também, só que são uns papos... As vezes são uns papos muito tortos”, desabafou Antônio.

Guimê então revelou uma opinião sua, e pediu que ficasse só entre os dois. Apontando para os desenhos dos participantes no quadro da Academia: "Aqui [desenho de Gustavo] eu me incomodo, me botou no Paredão e por isso que eu vejo coerência em chamar ele hoje. Só que eu vou falar uma coisa, quem eu vejo que está jogando contra mim a um tempo já? Aqui [desenho de Key Alves]”.

Concordando, com Guimê, “Cara de Sapato” continuou a falar de Key Alves e Gustavo: “Eles eram muito próximos do Fred. E eles não estão mais nessa. Eles são as pessoas que estão começando a notar maldade, foi exatamente a palavra que eu tinha usado antes e que eles também usaram”.

“De maldade, uma coisa meio que de maldade. Porque até do próprio Cristian, eu falei esses dias e acho que falei pra você, eu noto assim... Eu notei nessas atitudes dele, que foram atitudes de babaca, muito babaca. E eu falei pra ele. E ele foi aquele cara que pegou e aceitou e eu sinto que é genuíno”, comentou o lutador.

Processo!

A equipe de Fred Nicácio aqui fora anunciou que tomará medidas legais após o médico ser alvo de intolerância religiosa na casa mais vigiada do Brasil.

Key Alves, Gustavo e Cristian comentaram sobre uma “atitude suspeita” de Nicácio, que segue religião de matriz africana e destilaram algumas frases preconceituosas.