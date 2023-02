BBB 23: Eliminado, Cristian revela por que não expôs Key Alves e Gustavo

Quinto eliminado do BBB 23, Cristian conta motivo de não ter exposto Key Alves e Gustavo e fica surpreso ao ver vídeo do casal

Cristian foi o quinto brother eliminado do BBB 23, na noite de terça-feira, 21, após enfrentar paredão contra Fred e Ricardo, com 48,32% dos votos do público.

Em participação no Bate-Papo BBB, com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, o empresário falou sobre sua estratégia de jogo e comentou sobre o comportamento de outros participantes do reality.

As apresentadoras questionaram por que ele não expôs o casal Key Alves e Gustavo para os brothers, já que os dois, assim como outros integrantes do Quarto Fundo do Mar, sabiam das intenções dele com Paula em relação ao jogo.

Vivian Amorim perguntou se faltou coragem para expor o casal, mas Cristian nega e diz que não queria atacar o jogo dos outros confinados. No entanto, ao responder pergunta de internauta, ele deu outra resposta. “Será que o Cristian achava que GusKey era forte aqui fora e ficou com medo de jogar na roda tudo o que ouviu deles?”, quis saber o seguidor. O empresário admite que sim: “Realmente, pode ter sido isso”.

Patrícia Ramos comentou sobre a relação de Cristian com Gustavo e indagou sobre a amizade fora do confinamento. Cristian respondeu: “Aqui fora é outra coisa. Jogo, né? Todo mundo está querendo jogar”, disse o eliminado da semana. As duas apresentadoras brincam que Cristian “passa pano” para Gustavo, mas que o fazendeiro não faz o mesmo.

Elas, então, mostram um vídeo de Key Alves e Gustavo falando sobre ele e criticando seu jogo. O empresário reforçou que o casal tinha conhecimento de suas ideias e afirmou que é complicado assistir a esses registros fora do confinamento.

Na noite desta terça-feira, 21, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como vai funcionar a Semana Turbo do BBB 23, da Globo. O comunicador contou que a semana terá dois Big Fones e duas eliminações, além de provas e votações.

Para começar a Semana Turbo, o Big Fone vai tocar na quinta-feira, 23, no período da tarde. A pessoa que atender vai ganhar o Poder Supremo. Na noite de quinta-feira, 23, os participantes fazem a prova do líder e também já formam um paredão relâmpago.

No sábado, 25, acontece a eliminação do paredão e o Big Fone vai tocar durante a edição ao vivo. Quem atender está imune e indica uma pessoa ao paredão. No domingo, 26, os participantes fazem uma prova do líder e anjo e formam um novo paredão ao vivo com prova bate-volta. Na terça-feira, 28, acontece a eliminação do paredão.

