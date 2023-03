BBB 23: Eliminada, Key Alves reage ao vídeo de Gustavo olhando Larissa

Key Alves tem reação inesperada ao ver cena de seu affair, Gustavo, olhando Larissa no confinamento e revela que pretende se desculpar com a sister

Oitava eliminada do BBB 23 na noite de terça-feira, 07, Key Alves (23) participou do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, que mostraram alguns momentos engraçados da jogadora de vôlei no confinamento.

Após assistir ao CAT BBB em que Dani Calabresa brinca ao exibir uma imagem de Gustavo (28) olhando para Larissa (24), a ex-sister disparou: "Eu sabia! Tá vendo como eu não estava tão louca? Estava só observando a dele!", disse, rindo. "Eita, cowboy! Espera que a tua ligação vai chegar", brincou Vivian.

Durante o programa, as apresentadoras ainda comentaram sobre o ciúme que a atleta sentia de seu affair, Gustavo, dentro do reality. Ao ver cenas em que falava da professora de Educação Física, Patrícia Ramos perguntou se a jogadora de vôlei não acha que pegou pesado com a colega de confinamento.

"Era o que eu sentia lá dentro. Eu nunca vou saber o que é mesmo", respondeu ela. "Mas você viu agora. Ela não se esfregou nele como você imaginava", comentou a apresentadora, citando os comentários que Key fez sobre Larissa. A atleta, então, confessou: "É pesado, eu sei. Não tem o que fazer", disse ela, revelando que pretende se desculpar com a sister.

Vale destacar que Tadeu Schmidt anunciou que o Quarto Branco volta nesta quarta-feira, 08. Dois brothers vão disputar quem resiste mais tempo no cômodo.

BBB 23: Key Alves fala sobre rivalidade com MC Guimê

Ao ver VT durante o Bate-Papo BBB, Key Alves comentou sobre ter prometido embates, mas não cumprir. "Não entreguei nada, mas faz parte. Achava que era sempre melhor não causar mais. Meu medo era de estar causando demais", confessou ela.

As comandantes da atração ainda questionaram para a atleta se ela tinha medo de MC Guimê. E Key respondeu: "Não tinha medo dele, por isso que sempre encarei de ser meu adversário. Eu achava muito do que poderia ser ele aqui fora. Esse era o meu medo: será que ele é 'o cara' lá fora? Aí começou a ganhar todas as provas e fiquei pensando: 'Como vou bater de frente com o cara e não estou ganhando nenhuma prova?'. Então coloquei meu pé no chão e falei 'Deixa como tem que ser', mas medo dele eu não tive, não."

