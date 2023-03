BBB 23: "É sobre o exemplo", diz Bruna Griphao ao justificar expulsões

Bruna Griphao conversou com Dania Mendez e explicou sua interpretação dos últimos acontecimentos

A atriz Bruna Griphao e a Influenciadora mexicana Dania Mendez conversaram sobre as expulsões de Cara de Sapato e MC Guimê. Bruna deu sua interpretação dos fatos.

O programa acabou por não explicar exatamente o que levou a expulsão dos brothers, mas quem estava presente na festa notou as investidas dos dois.

Em uma conversa, Dania afirmou: "Aplaudo os valores de defender a mulher. Eu não vi maldade. Entendo que era o álcool." "Em algum momento você pode ter falado: não. E não, é não!", comentou Aline.

A atriz global, então, deu sua opinião sobre o caso: "É sobre o exemplo, sabe? A gente tá falando de um reality que é o maior programa de televisão do Brasil. Você não tem noção da grandiosidade disso aqui".

"Se a gente deixa uma coisa dessas passar, a gente vai estar dizendo que tá ok coisas piores. É o exemplo. Por mais que ele não tenha sido agressivo, não tenha te encurralado num canto, só a atitude de roubar um beijo de alguém... Aqui essa atitude projeta em várias outras atitudes. E que nem brincar com coisas que são erradas: 'Ah, é brincadeira. Não tem maldade'. Mas o quê isso significa? Entende?", explicou para a mexicana.

"Uma piada preconceituosa dá uma força para atitudes maiores acontecerem quando a gente normaliza determinadas situações. O que aconteceu hoje é um posicionamento que é necessário ser feito. Por mais que doa em todos nós porque a gente ama ele, eu perdi as duas pessoas mais importantes do jogo pra mim em dois dias. Eu e a Amandinha. A gente tá sofrendo. São pessoas boas, mas erraram”, concluiu a loira, que também sofreu com misoginia ao se relacionar com Gabriel Fop.

