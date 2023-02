BBB 23: Durante conversa do grupo Fundo do Mar sobre jogo, Sarah Aline chama a atenção de Cezar

Durante uma conversa do grupo Fundo do Mar sobre o próximo Paredão do BBB 23, Sarah Aline se incomodou com fala de Cezar Black

Sarah Aline se incomodou com fala de Cezar Black sobre sister - Reprodução/Globo