BBB 23: Dona Lurdes? Cara de Sapato vira piada na web após discurso de Ricardo

Durante o Jogo da Discórdia, Ricardo Alface define Cara de Sapato como insuportável e diz que o brother é 'a Dona Lurdes da casa'

Durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 13, na casa do BBB 23, Cara de Sapato (32) virou piada nas redes sociais após ser chamado de Dona Lurdes por Ricardo (30).

Na dinâmica do reality show, que contou com baldada, Ricardo definiu o lutador de MMA como insuportável e criticou o comportamento dele no confinamento. O biomédico disparou que as reclamações do atleta são chatas e o chamou de Dona Lurdes, o que resultou em meme.

"Você é a Dona Lurdes aqui em casa, você briga com todo mundo", disse Ricardo. Nos 60 segundos que tinha para acusar o brother, Ricardo falou: "Você fala: 'Ah, eu não brigo com ninguém, respeito todo mundo'. Óbvio, 10 horas você fica na academia, 12 você dorme e 2 você participa aqui da dinâmica", acrescentou o biomédico.

Cara de Sapato rebateu dizendo que Ricardo é grosseiro e arruma intriga com todos da casa. Ele ainda citou a treta que os dois tiveram recentemente por conta do uso da máquina de barbear. "Duas semanas atrás, no negócio da máquina, eu quis usar e deixei você usar, eu nem usei por causa disso. Desta vez, eu queria usar, e estava até o Gab. A gente tem que usar de bom senso, como eu sabia que eu ia demorar, eu deixei até o Gab ir na minha frente", explicou o lutador.

Os internautas não perdoaram e o meme chamou atenção nas redes sociais. Veja algumas reações do público.

Confira:

BBB 23: Fred chama Ricardo de traidor e ele rebate

Fred, escolhido como general do grupo amarelo durante o Jogo da Discórdia, escolheu Ricardo como traidor e foi argumentar contra o ex-aliado no BBB 23. O influenciador explicou por que acha que Ricardo é traidor e o biomédico rebateu sobre o possível voto de Fred em Amanda.

"Esse debate a gente já teve várias vezes, né, Alface. A diferença é que hoje não vou me exaltar. Uma das coisas que você mais consegue fazer aqui dentro da casa é tirar o pior das pessoas. Vou até aproveitar para retificar uma coisa que eu falei na semana passada, que eu disse que o Brasil estava louco para te ver no Paredão. Jamais teria a presunção em falar em nome do Brasil", disparou Fred.

