BBB 23: Domitila tira satisfação com Cezar após fofoca de Fred Nicácio

Domitila discute com Cezar após receber informações privilegiadas de Fred Nicácio: 'Eu acho você falso'

A madrugada foi agitada na casa do BBB 23, da Globo, após o retorno de Fred Nicácio do quarto secreto. Ele contou para seus aliados o que ouviu durante o período afastado do convívio da casa e gerou um climão entre Domitila e Cezar Black ao revelar que o rapaz falou mal da sister. Assim, os dois foram conversar sobre o ocorrido.

Domitila contou para Cezar que não apoia a aproximação dele com Gabriel e MC Guimê. “Você joga desse jeito, eu jogo completamente diferente. E eu não dou valor a esse tipo de jogo”, disse ela, que continuou: “Eu não gosto de você. Eu não vou precisar sair daqui, sentar na mesa e dizer isso para o Facinho, nem dizer isso para a Aline, nem dizer isso para o Antonio. Se você precisar dizer, vai e diz. E deixa eles me odiarem, e deixa eles votarem em mim”.

Então, ela também comentou sobre o que o Fred trouxe do quarto secreto. “O que o Fred disse, não é novidade nenhuma para mim. E eu não vou ficar me martirizando ou me explicando. O que existe aqui é o jogo. Eu estou muito tranquila. Para mim, tanto faz o que você falou”, contou.

Por sua vez, Cezar Black também falou sobre ela. “Você vira a cara, é debochada, não me deixa falar e sempre me interrompe. Eu não sou obrigado a gostar de você, e nem você de mim. Só que eu acho desrepeitoso a forma como você age, quando eu estou falando. Sempre debochada”, afirmou.

Por fim, Domitila afirmou que eles estão no mesmo grupo. “Eu acho você falso, e você me acha debochada. Mas estamos nesse barco. O que sobra é não deixar o barco afundar por causa de uma coisa pessoal minha e sua, se é um barco que envolve nove pessoas”, declarou.

