BBB 23: Domitila tem sonho revelador e descobre que atingiu 1 milhão de seguidores

Sensitiva do BBB 23! Domitila choca ao interpretar sonho inusitado e adivinhar número de seguidores nas redes sociais

A sensibilidade de Domitila Barros (38) choca novamente! Na tarde desta quinta-feira, 23, a modelo conversava com Aline Wirley (41) e Amanda (32) na área externa da casa, quando lembrou de um sonho inusitado que teve e adivinhou o número exato de seguidores que alcançou nas redes sociais nesta semana ao interpretá-lo.

Durante o papo, Domitila explicou que tinha pensando em outros significados para o sonho: "Eu pensava que era porque hoje ia chegar alguma coisa de sorte. Um Big Fone com uma imunidade, uma ação com a comida bem diferenciada”, ela iniciou a conversa contando as possibilidades para as colegas de confinamento.

Até que ela revelou o que, de fato, apareceu no sonho e como chegou a conclusão do número de seguidores: “Um homem branco com saco de milho pra dizer que eu fiquei milionária. Eu acho que esse milho foi no dia que eu bati um milhão de seguidores, juntando todas as mídias", disse, sem saber que fora da casa, alcançou a exata marca em seu Instagram nesta quarta-feira, 22.

Domitila: “acho que esse sonho do milho foi porque eu bati um milhão de seguidores. Será?” ALGUÉM AVISAAAA 🗣🗣🗣 #BBB23pic.twitter.com/9RzQ8wGe1u — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 23, 2023

Sem saber da repescagem, Domitila choca ao sentir presença de ex-brother

Essa não foi a primeira vez que Domitila chamou a atenção do público do BBB 23 por conta de sua sensibilidade aflorada. Durante esta semana, a ativista chocou os fãs ao revelar que sentiu a presença de Fred Nicácio (35) na casa mais vigiada do Brasil, sem saber que ele está confinado na Casa do Reencontro, disputando uma vaga para retornar ao reality.

A conversa aconteceu na madrugada, logo após a eliminação de Fred Desimpedidos (33). Domitila celebrava sua estadia na casa com Aline Wirley, quando revelou a sensação diferenciada. O momento repercutiu nas redes sociais e internautas comentaram: "Nossa sensitiva”, elogiou um. “Passada com a energia da Domi”, uma admiradora se espantou.