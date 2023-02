BBB 23: Domitila se machuca na prova do líder

Domitila Barros machuca o tornozelo durante a prova do líder do BBB 23 nesta quinta-feira, 3, e Tadeu Schmidt esclarece o sumiço dela

A sister Domitila Barros se machucou durante a prova do líder do BBB 23, da Globo, nesta quinta-feira, 3. Ela saiu do campo de provas mancando e precisou receber atendimento médico.

Durante a dinâmica, a sister sentiu uma dor no pé logo durante o primeiro obstáculo da dinâmica, quando precisou descer uma rampa e cair em uma piscina de bolinhas. Ela tentou seguir a prova, mas o apresentador Tadeu Schmidt a interrompeu por ter pisado no chão.

Ao sair da prova, ela deixou o local mancando e com a ajuda do Dummie. Ela contou que estava com dor no pé. A sister Key Alves fez a prova ao lado dela e voltou para a casa dizendo que a colega saiu do local em uma ambulância.

No entanto, a Globo ainda não confirmou a informação. Nas redes sociais, os internautas começaram a questionar o sumiço de Domitila, já que a emissora ainda não tinha falado sobre o que aconteceu. Então, no final da edição, Tadeu Schmidt apenas informou que ela estava recebendo atendimento médico. “Ela está sendo atendida, está recebendo todo o carinho e volta para a casa já já”, disse ele.